賴清德喊改善公廣 藍嗆綠想掌握媒體

民進黨總統參選人賴清德昨推出文化政見，他承諾未來將寬列文化預算，推動跨域的文化治理，強化行政院文化會報，讓政府各部會「部部都是文化部」。被問到公廣集團問題多如何解決，賴表示，公廣集團的確在法律上，因當年訂定時考量不足，沒辦法適應新時代需求，未來會積極改善，公廣集團可以承擔更大更廣的國家責任。

對此，國民黨立委曾銘宗批評，公廣集團本應該沒有政黨色彩，但是民進黨政府執政的心態不對，民進黨想盡數掌握媒體，所以任命的公廣集團負責人都是意識形態偏綠的，想把公廣集團經營成特定立場媒體，「走歪就連神仙也救不了」。

國民黨立委李貴敏則說，若賴清德認為這些政見這麼重要，為何民進黨過去八年執政從來不做？她合理懷疑，賴清德提出的只是口號，何況民進黨劣跡斑斑，口惠實不至的事項罄竹難書。

賴清德的文化政見包括推動系統性文化保存，奠立文化根基；將復振國家語言，促進多元文化社會共融，加速推動成立「國家語言研究發展中心」，推動各族群語言及手語的傳承復振及永續發展。

賴清德提出促進「藝術振興」，推動文化教育向下扎根，擴大支持藝文創作，發展藝術產業，支持藝術展會，完善藝術產業法規與制度，活絡藝術市場。

賴清德也提出博物館再升級、地方文化區域治理、強化藝文工作者的權益保障、壯大台灣文化內容發展「台流經濟」。未來政府將擴大投資台灣文化內容，以政府投資帶動民間投資，希望未來十年帶動至少千億以上的投資規模，支持影視、流行音樂、圖文等領域發展，同時要推動投資抵減，促進跨國合資合製，進一步形塑國家文化品牌。

此外，賴也希望建構文化傳播體系，讓台灣文化走向世界，強化台灣的公共媒體及國際頻道，也將努力把台灣打造成「亞洲媒體中心」。

對於賴清德要提高文化預算，與會的新境界智庫副董事長童子賢說，這是非常正確的政策方向，近年各國戲劇強勢興起，台灣要凝聚自己的市場，政府必須挹注關鍵性資源，讓台灣文化創作能夠走入世界。

賴清德也說，要站在台灣民主之父蔣渭水的肩上，為台灣加開一帖處方，以文化深化台灣五大方向，包括深化台灣認同、深化國家團結、深化自由民主人權信仰、深化印太和平守護者角色、深化台灣邁向世界迎向未來。

媒體問賴清德，民眾黨總統參選人柯文哲也自稱要接棒蔣渭水的主張，賴笑答，「彼此應該有很大的不同」。

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