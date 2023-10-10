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消防國殤日晚會訴求 柯文哲、侯友宜都挺

聯合報／ 記者翁至成陳熙文／台北報導
「消防員工作權益促進會」昨晚在凱道前舉辦「國殤日」追思晚會，白布上寫滿歷年殉職隊員姓名，並有燒焦的消防頭盔，場面哀戚。記者許正宏／攝影
「消防員工作權益促進會」昨晚在凱道前舉辦「國殤日」追思晚會，白布上寫滿歷年殉職隊員姓名，並有燒焦的消防頭盔，場面哀戚。記者許正宏／攝影

屏東大火釀四名消防員殉職，消防員工作權益促進會昨天晚上在凱道舉辦「國殤日」晚會，爭取消防權益。活動一波三折，下午警方跟現場人員衝突，有人跌倒受傷，集會未獲申請許可，晚上警方三度舉牌警告行為違法，引發民眾不滿。活動最後由十多名消促會人員在一面白旗上蓋上「血手印」，象徵殉職消防員鮮血，升旗後結束。

民眾黨總統參選人柯文哲到場表達支持，並簽署支持消防改革承諾書，強調他支持消防員組工會，並承諾若有機會執政，將提高消防預算，補充消防人力、改善消防設備。

柯文哲說，勞動部與內政部去年五月簽訂「消防職業安全衛生合作備忘錄」，要保障消防員安全，現在已超過一年，備忘錄仍是備忘錄，消防人力還是不足、設備還是陳舊，直到有消防員殉職，主管單位才想起來。

國民黨總統參選人侯友宜則由國民黨立委曾銘宗代表上台發言，表明支持消促會訴求，同意盡快安排侯友宜與消促會代表見面。

活動昨天下午兩點現場布置，廠商載設備到場時疑溝通有誤，逕自挪開管制改道牌駛入管制區，被站崗員警制止，雙方爆發衝突。

約廿名消促會人員聲援時，消促會顧問朱智宇跌倒受傷，現場民眾認為警察動手推人，引發警民緊張，警方緊急公布執法影像，確認朱自己跌倒，經近一小時溝通，廠商貨車開至中山南路與常德街口，再用人力方式運至凱道現場，完成舞台搭建。

朱智宇說，堅持舉辦國殤日活動，是不希望屏東大火後政府「今日公祭，明日忘記」，逢國慶日政府連降半旗也沒有，國慶前夕大家都開心，但殉職消防弟兄是為了國家、人民救災死在火場，情何以堪。

晚會八點正式開始，約近百人參加，因集會活動未獲得許可，中正警一分局長張嘉煌三次舉牌警告行為違法，被一名男子質問「憑什麼說行為違法」。消促會秘書長陳彥凱現場安撫，強調不是非法集會，是不能集會，要大家不用擔心，消促會會付一切法律責任。

現場民眾喊口號「顧職安、要公安、組工會」，舞台布幕播放默哀追思影片，民眾手持蠟燭放在舞台前桌上致意，到場消防員身穿消防衣拉起白布條，一一唱名殉職消防員名字，氣氛哀戚。

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