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冷眼集／主席沒作為 綠色變出征的顏色

聯合報／ 記者蔡晉宇
民進黨主席賴清德。聯合報系資料照
民進黨主席賴清德。聯合報系資料照

綠營網軍出征再一例，這回連大學生都不放過。民進黨總統參選人賴清德在中山大學和學生面對面，面對學生提問，「民進黨諸多貪汙弊案事件？」竟反問「那一個具體事件？」演變成網軍出征女大生事件。台灣有別於對岸，且最可貴的地方是言論自由，綠營支持者應當有更高的民主素養。

該事件分為兩個層次來看。首先，賴清德雖然在昨天發聲「這樣的網路攻擊實在沒有必要」，但追根究柢，若賴清德不要反問女大生，自然不會有後續這些網路霸凌事件發生；綠營支持者們向來跟著檯面上綠營指標政治人物行動，這次「出征事件」，賴清德難辭其咎。

第二個層面，則是民進黨更需要警惕的議題，民進黨在年輕人的印象中，已經和貪腐、弊案掛鉤在一起，當天賴清德反問女大生時，現場許多大學生即點出諸多民進黨有爭議案件，足見年輕人對賴清德領導的民進黨印象不佳，並非個案。

賴清德原本盤算，走入校園和學生面對面，是要爭取年輕族群選票；不料，綠營支持者網路出征，反而讓賴清德此行成了反效果，最缺的年輕選票，到頭來還是沒能進一步突破。

罷韓團體在網路文宣中冒用法務部logo，法務部長蔡清祥在立院表態，能原諒的話就原諒，被譏諷「綠色，是原諒的顏色」。如今泛綠支持者出征再起，連女大生家人都不放過，賴清德只輕描淡寫地說網路攻擊沒必要，顯然是不夠的。若不能以黨主席高度約制支持者，將會變成「綠色，是出征的顏色」。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 民進黨 網路攻擊 網路霸凌 言論自由

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