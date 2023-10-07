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影／女學生直球問賴清德反遭肉搜 侯友宜：這政府太惡霸

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今到台中市后里區進行農民座談會。記者林佩均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今到台中市后里區進行農民座談會。記者林佩均／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今到台中市后里區進行農民座談會，針對日前有女學生在講座詢問民進黨總統參選人賴清德，事後女學生卻遭肉搜。侯友宜表示，民有權力問政府，疫苗弊案、光電弊案、甚至缺蛋都內幕重重，賴身為副總統應該要道歉，民眾問卻遭肉搜，這樣人民怎麼敢問？「不聽人民聲音，這種政府真的太惡霸、這種政府還做得下去嗎？」

賴清德日前到高雄中山大學講座，有女學生直球對決提問，如何解決民進黨掌權帶來的貪污與腐敗，女學生事後卻遭肉搜。

侯友宜認為，人民有權力問政府，尤其疫苗弊案、光電弊案、甚至缺蛋產生內幕重重，疑似官商勾結，賴身為政府最高層級副總統，「應該要反思、檢討、道歉，怎麼會反問人民你怎麼會這樣問呢？」

侯友宜指出，問賴清德卻遭肉搜，這樣人民敢問嗎？「這種政府真的太惡霸、這種政府還做得下去嗎？人民聲音都聽不下去，這怎麼對」。

媒體再問，針對民進黨可能「賴蕭配」，侯看法？侯友宜說，這是民進黨內部問題，他不予評論；至於鴻海創辦人郭台銘宣布總統參選連署達標，侯友宜說，郭台銘狀況他不了解其選務情況，謝謝。

至於藍白合議題？侯友宜表示，藍白合應該是「志同道合」，共同理念一起說清楚，並透明、清楚跟人民報告；媒體追問，最近有跟民眾黨總統參選人柯文哲見面嗎？侯友宜說，大家認識很久，隨時保持暢通管道。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 中山大學 藍白合

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