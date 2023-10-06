藍營秀團結 侯友宜將合體韓國瑜

二○二四大選昨天破百日，藍營逐步向大團結的方向邁進。已經表明不會出席總統府前國慶大典的前總統馬英九，雙十節當天，將與國民黨總統參選人侯友宜一同以市民身分前往新北市民廣場參加升旗，凸顯守護中華民國來與民進黨政府「台灣國慶日」作區隔。緊接著在十一日，侯友宜與高雄市前市長韓國瑜也將同台出席中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動，集結力量力拚藍營國會過半。

馬英九因質疑雙十國慶的英文名稱沒有中華民國，拒絕出席今年凱道的國慶大會。不過國慶當天，馬英九在國民中央黨部升旗後，將與侯友宜一同以市民身分前往新北市民廣場參加升旗，同一時間，另十四個泛藍執政縣市也將同步舉行國慶升旗，營造藍軍團結重返執政的氣勢。

侯友宜競辦表示，侯友宜當天不僅會以總統參選人身分參加國民黨國慶升旗典禮，也會以新北市民身分參加新北市府的國慶升旗典禮，但屆時馬、侯兩人不會登台，也不發表談話。

台北市長蔣萬安昨天也表明，他只參加以中華民國為焦點的國慶，不會去中央辦的國慶活動。

蔣萬安強調，「台北市政府是中華民國國慶，至少我看到中央國慶的英文是Taiwan National Day」。

趙少康發起的「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動十一日舉行，侯友宜、韓國瑜也將現身同台與全台灣卅位藍營立委參選人共同造勢，力拚國會過半。韓國瑜辦公室證實，韓國瑜將出席。

侯友宜競辦表示，韓國瑜及趙少康都是藍營非常重要的力量，侯友宜身為國民黨總統參選人，一定會團結所有志同道合的力量，讓國民黨重返執政、國會過半。

對於民進黨總統參選人賴清德昨天向馬英九喊話，希望大家團結，並邀請馬英九參加國慶。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「台灣國國慶日」是不折不扣的台獨路線，違反中華民國憲法，民進黨最倚賴的美國也不支持，馬英九絕無可能幫蔡英文政府背書。

至於綠營批評，馬英九也曾在總統任內出席國際活動時自我介紹「我是台灣總統」。蕭旭岑說，馬英九當時就有說明，他是用「台灣來的總統」，而非「台灣國總統」。

另一方面，侯友宜與國民黨主席朱立倫昨也共赴立法院前院長王金平辦公室，敦請王金平出任侯友宜後援會總會長。不過，朱立倫表示，三人只談高雄競總，王金平沒有答應後援會總會長。黨內高度期待，能有王金平的協助，將是侯友宜一大助力。

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