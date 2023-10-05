勞團上凱道 侯友宜提5勞工政見

由多個勞團組成的「工鬥」昨冒雨在凱道舉行記者會，高喊「政客爭大位、勞工鬥未來」，並提出解決低薪、保障勞工退休、增七天國假、職安法納消防員、健全長照、提高職災費率、放寬組工會門檻等七大訴求，要求有意角逐明年總統大位的參選人回應工鬥團體。

國民黨總統參選人侯友宜也公布五大勞工政見，包含兼顧照顧勞工、家庭，落實企業減稅、勞工加薪，任內將逐步調高基本工資，以提升至三萬三千元為目標；五一勞動節為勞工放假、公務員上班，他主張勞動節統一放假。

侯昨出席全國勞工後援總會，與國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安同台，公布五大勞工政見，包含「鼓勵企業興建勞工宅，兼顧勞工家庭」、「力保勞保基金永續發展」、「勞工加薪、企業減稅」、「守護弱勢、降低賦稅」、「增加休假天數，勞動尊嚴再升級」。

侯主張開放工業區有土地的企業，於工業用地興建只租不賣的勞工宅；獎勵企業興建勞工宅，提供租稅優惠、地價稅及房屋稅減免、中長期融資；興建勞工宅同時規畫托嬰中心、日照中心等社福設施。力保勞保基金永續發展，將積極尋找財源，目標每年撥補至少一千億元；並召開勞保年金改革國是會議。

他也主張，將十二月廿五日行憲紀念日恢復為國定假日；現行勞工一年有七天不給薪的家庭照顧假，為提升勞工權益及家庭安心，他主張將其中的三天改為給付半薪；為改善女性權益，將一年「三日不併入病假」之生理假增至「六日不併入病假計算」。

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