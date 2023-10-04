2024選戰白熱化！黃暐瀚曝「12421法則」 揭參選人勝選關鍵

2024選戰倒數藍綠白競爭激烈，目前多項民調顯示民進黨參選人賴清德穩定領先，國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲之間不相上下，鴻海創辦人郭台銘則是墊底。政治評論員黃暐瀚製作一張「12421法則」圖表，解析若總統大選出現四腳督，每位參選人的民調分布。

黃暐瀚在《POP撞新聞》節目中提到「政治是人性，選舉是數學」，認為選舉其實不是什麼「理性的判斷」，更多時候是「感情的出口」。他解釋，大多數選民會因為「喜歡誰」或「討厭誰」，而決定要怎麼投票。因此，候選人如何讓自己得到「更多選票」，將成為勝選的唯一目標。

黃暐瀚分析，所謂的「12421法則」，就是把台灣的選民分為「10%深藍，20%淺藍，40%中間，20%淺綠，10%深綠」五大塊，再根據候選人的背景、言行、黨派和特質進行分析，大概就能得知為什麼某位候選人的民調會一直維持在35%-40%之間，以及為何其中兩位候選人的民調會呈現出「麻花捲」般在20%上下纏鬥，再來就是為何還有一個人的民調已經低到10%上下？

黃暐瀚在節目中詳細解說，圖表裡的「深藍」意味著這一塊選民完全沒有辦法接受民進黨，甚至是希望兩岸最後還是能夠合而為一。「淺藍」和「淺綠」分別意味著支持國民黨和民進黨，但是都不是狂熱的支持者。「深綠」可以解釋為獨派。至於中間選民就是他真的沒有特別支持藍綠，也沒有任何政治意識型態，「在我看來其實佔最大比例，而且他們很可能不投票，很可能對投票沒有興趣」。

黃暐瀚逐一分析說，賴清德的深綠選民有10%，淺綠選民也有20%支持他，然後他還有5-10%的中間選民，所以賴清德基本上民調都在35-40%之間。黃暐瀚說，賴清德的民調之所以這麼高，是因為「綠營對他一致的支持，沒有懸念，所以有（深綠+淺綠）30%民調打底」。

黃暐瀚說，侯友宜的深藍支持者只有5%，那是因為5%裡面包含了一些韓國瑜的支持者，「現在韓國瑜支持他了，國民黨也唯一提名他了」。至於侯友宜淺藍這塊的民調有15-20%，比賴清德的20%來得少，原因是他的各項表現、論述以及目前（新北市長）代職的問題，都使得部分藍營對他沒有很支持。

再來是柯文哲，他雖然沒有深藍和深綠選民的支持，但是中間選民有10-15%佔大多數。因此黃暐瀚認為，假如柯文哲有辦法提升中間選民的支持度，拿到30%甚至是40%，那麼他的整體民調就有機會從目前的20-25%，進步到40%。

最後是郭台銘，他目前民調大約落在10-15%，也就是說深藍、淺藍和中間各有5%。黃暐瀚提到，郭台銘和侯友宜的差別就在「侯友宜沒有中間選民」，原因是郭台銘有BNT疫苗、有經濟背景、有企業家的形象，所以能夠獲得一些沒有黨派的選民支持。

黃暐瀚也說，用「12421法則」就可以大概知道每位候選人的選舉選票分布在哪裡，「你要哪一派的選票，你就要做那個事、說那個話」。

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