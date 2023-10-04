賴清德：5年內創造2萬個新創就業

民進黨總統參選人賴清德昨天推出「創新經濟、智慧國家」政見，宣示加速「創新驅動」的經濟發展模式，將打造「創新創業雨林生態系」，目標在五年內創造二萬個新創就業，讓新創投資金額每年達到一五○○億元，十年內台灣將成為創新解決方案的淨輸出國。

昨天包括賴清德競總的國政召集人鄭麗君、中研院院士朱敬一、台大財務金融系教授石百達都與會。朱敬一表示，創新驅動經濟的核心動能就是年輕世代，重點在於如何提供相對安穩的環境，讓年輕人在不受壓抑的環境下，將創意激發出來，並給予適當輔助。

賴清德提出七大主張，首先是提升產業國際競爭力與韌性，讓台灣成為經濟日不落國，將持續推動蔡英文總統推出的六大核心產業，未來也將加上發展「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等。

第二主張是打造台灣成為「智慧科技島」，包括將台灣打造成國際級ＩＣ設計製造戰略基地，促進「ＡＩ產業化、產業ＡＩ化」。第三主張是建構「以人為本」的智慧新社會。

其他主張包括推動金融創新、打造創新創業雨林生態、發展護國群山及發展綠色成長新戰略。綠色成長新戰略包括發展綠能科技，將持續發展光電、風能、地熱能、氫能、生質能、海洋能及碳捕捉技術，讓台灣穩健達到二○五○淨零轉型目標，也讓產業轉型。

媒體提問，民進黨智庫新境界文教基金會副董事長童子賢支持小型核能發電（ＳＭＲ），有何看法？賴清德說，關於核能問題，他相信未來的科技發展，應該會有一定進步，但就目前而言，他競選的是下一任四年的總統，不是競選未來十年或未來更久；因此，在ＳＭＲ或其他核能技術發展過程中，在四年內，沒有人提出新的做法，所以他會把目標放在風力發電、太陽能發電、氫能源、潮汐發電、地熱發電、生質能源發電、小水力發電等，會發展多元來源。他也透露，他將舉行另一場記者會，專門報告能源政見。

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