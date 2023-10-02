影／控「馬文君們」阻軍購 民進黨：侯友宜不要閃躲迴避

民進黨發言人張志豪、林楚茵今(2日)召開「揭穿國民黨的馬文君們」記者會，指出當台灣面對中共威脅時，國民黨的阻礙總不缺席，批評國民黨有非常多個馬文君。要求國民黨總統參選人侯友宜表態，對於曾經無故阻擋國防預算的立委，是不是要持續為他們站台？「侯友宜請拿出你的立場，向全國民眾來做說明」。

【中央社／台北2日電】

民進黨今天說，國民黨的「馬文君們」，被多方質疑將潛艦國造機密資料交付外國，甚至有國民黨立委被指在潛艦機密會議拒簽保密協議，席間又不斷傳遞訊息，請國民黨總統參選人侯友宜不要迴避，立刻表態。

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱也說，侯友宜不敢回應社會對自家立委阻擋國防預算的質疑，嘴上說備戰才能避戰，卻放任自家委員傷害國安，「這不是傷害中華民國，什麼才是傷害中華民國？」

民進黨發言人張志豪、林楚茵今天召開「揭穿國民黨的馬文君們」記者會指出，國民黨每當國家面臨重大抉擇的關鍵時刻，總是惡意杯葛阻礙。

張志豪表示，民進黨執政時期為了強化台灣國防自主及防衛力量，如2001年美方宣布出售台灣3項軍購，其中包括8艘柴電潛艦、P-3C反潛機、愛國者三型飛彈等。

他說，民進黨完成預算編列後，卻遭國民黨利用朝小野大的優勢，在立法院程序委員會退回軍購案高達「69次」，粗暴阻撓台灣自我國防戰力提升，讓原本2001年就獲得美國同意出售的柴電潛艦，遲至2008年還無法成案。

張志豪指出，細數過去國民黨阻擋台灣軍購案，從2001年開始就有阻撓紀錄，更造成日後台灣多次向美國提出購買潛艦，都未能獲得回應。試想，若當時購買成功，台灣在2013年就能建立潛艦部隊，富比世指出台灣靠8艘潛艦就能滅了陸奪島艦隊，更不會讓台灣的潛艦成軍計畫，延後至少12年以上。

張志豪指出，近幾年政府持續強化自主國防量能，當台灣面對中共軍機、軍艦繞台威脅，國民黨的阻礙總不缺席，近2年擋了上百億元，從飛彈到採購軍機凍結名單總有國民黨立委帶頭做亂，以立委行使職權之名阻撓國防發展進度，從賴士葆提案刪減海軍武器新台幣2億元、楊瓊瓔、萬美玲對左營軍港改建刪除10億元凍結50億元。

張志豪說，以潛艦國造為例，2021年國民黨立委呂玉玲、江啟臣、溫玉霞、馬文君曾提案凍結潛艦預算70億元，馬文君早在2019年將所編列潛艦國造的75.1億元預算，提出全數刪除，到2022年的30億元預算也凍結，後續更持續對潛艦國造預算提案凍結，令人質疑是否別有用心。

林楚茵質疑馬文君，「有沒有不簽保密協定？機密文件不能對外轉述，有沒有把資料偷抄出去？抄了什麼？究竟抄給誰？為什麼？有拿什麼好處？有沒有把相關資料交給外國單位？」

陳世凱也透過新聞稿表示，馬文君遭指控，將潛艦的機敏資料交給外國，「賣國賣到了極點」。國民黨多次在立法院杯葛國防預算是事實，但侯友宜在面對質疑時，卻不敢正面回答，只敢用空話回應，甚至直接說謊。

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