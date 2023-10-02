啟程訪美 柯文哲：沒人告訴我怎麼合

民眾黨總統參選人柯文哲昨天清晨啟程訪美，他在出發前說，藍白合作才會贏，大家都曉得，問題是要怎麼合作，他每天都聽到對方講合作，但從沒有人來告訴他要怎麼合作，最後就出現不要比民調、「他們（國民黨）要當正的」，後來才會想說「乾脆比民調算了」。被問到是否擔心被整合或可能當副手？他強調「這不是當副手，是輸的人退選」。

有關藍白合，柯文哲表示，國民黨的算盤是以為時間拉久了，他們有組織盤及立委參選人，等到這些立委開始跑起來的時候，最後小雞會把母雞抬上去；但對他來講，選舉是個改變政治文化的社會運動，「對國民黨跟民進黨來講，選舉是他們分贓的前奏」，國民黨想合作就來比（民調），什麼時候可以就來談。

柯文哲說，「我每一區提一個（立委參選人），看他們會掉多少」，大家不要講狠話，想要合作就來比民調，「否則哪裡是叫合作，那個叫做併吞或併購」。

柯文哲啟程訪美，外傳可能的副手人選Yahoo亞太區前董事總經理鄒開蓮可能在美國同台，柯表示，舊金山行程是由鄒開蓮安排，而民眾黨立委吳欣盈則會直接飛到東岸，參加在華盛頓舉辦的美台國防工業會議。

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