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三黨各擁王牌／藍：串聯15首長 助侯友宜攻堅

聯合報／ 記者侯俐安王寓中／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜訪美返台後正式請假開始走訪基層，十月全國競選總部及各縣市總統、立委聯合競選總部將陸續成立，包括苗栗在內泛藍十五個執政縣市長將擔任各縣市競選主委一職，試圖將其轉化為侯友宜從地方包圍中央的攻堅王牌；至於嘉南高屏非執政縣市更將專案處理，不讓民進黨能毫無後顧之憂揮軍北上。

侯友宜周四已分別與台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科等人會面，討論地方競總的成立事宜，昨天繼續與台北市長蔣萬安等人會面，討論北市的選戰架構與策略。侯友宜明天開始也將逐一與非執政縣市內定的競選主委及重要輔選幹部會面，黨主席朱立倫也將加入。

國民黨內人士表示，掌握人、糧草、選務的十四加一執政縣市長若能盡全力，再配合國民黨縣市組織系統，選戰動員能量才能加乘到最大效果。但泛藍十五個執政縣市長多數都不連任，能否當成自己選戰拚全力，必須國民黨和侯友宜讓大家看到未來，才是整合的關鍵。

南部艱困選區，台南市競選主委已確定由國民黨台南市黨部主委林進旺出任，嘉義縣屬意立委翁重鈞，屏東是前立委蘇清泉，高雄市由黨部主委黃昭順和國民黨智庫執行長柯志恩聯手，澎湖縣可望由黨部主委陳雙全操盤。

侯友宜剛結束的訪美行，也讓僑胞對其印象加分。一名僑胞說，「風向在轉變了」。在訪美前，五百人的群組內同樣也有人在呼籲返台投票，幾乎沒人回應；但侯來訪後多個群組開始統計返台意象，一周來不斷在接龍，過去對侯抱持懷疑的人現在會說，「要給他機會」。

藍營人士也認為，未來一個月關鍵就在藍白合，整合後，才能提升氣勢讓地方包圍中央、催出地方實力，才有反敗為勝的可能。至於如何「配」，如何談、誰來談，都是時間點的問題，「太早掀鍋蓋，味道會跑掉」，未來一個月「火侯很重要」。

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