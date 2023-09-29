柯文哲喊擴大義務教育…向下至5歲 向上至高中職

民眾黨總統參選人柯文哲昨公布教育政策，主張教育平權、十三年一貫，義務教育向下延伸至五歲，且從離島、花東地區試辦，並把準義務教育往上延伸至高中職，預計二○二九年全面推展；柯文哲也批評，民進黨二○三○年雙語國家政策看起來做不到，台灣推動雙語政策應從多元管道培育雙語師資，而非口號。

柯文哲昨批評台灣教育現況，表面上看起來很多元入學，卻搞到家長、學生非常混亂，政府只講願景、沒路徑，如二○三○雙語國家政策只喊口號，師資、教材都沒準備。柯文哲也說，執政黨只會撒幣，補助私立大學學生一年三點五萬元，問題是不會改變未來十年有十幾家大學要倒閉的命運。

柯文哲主張，義務教育向下延伸至幼兒園五歲，一年經費約增十五億元，搭配準義務教育往上延伸至高中職，修正教育基本法、國民教育法及強迫入學條例，讓高中職教育納入準義務教育，免學費、提高免試入學比例，但沒有到強迫入學的程度，將偏鄉地區學校、澎湖及金馬地區優先列入試辦區域，二○二九年全面推展。

柯文哲也提出，全面免費提供國中小學一到九年級數位及實體雙語教材；另外，推展高中職國際文憑及學分課程，教育部偕同大學及各縣市政府跟國外學校建立更深連結。

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