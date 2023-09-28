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藍白合？柯文哲：不講民調 算哪門子合作？

聯合報／ 記者李光儀林縉明／台北報導
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。記者林伯東／攝影
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲。記者林伯東／攝影

國民黨與民眾黨「藍白合作」傳言甚囂塵上，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨受訪表示，柯文哲的說法，就代表民眾黨對於「藍白合」的態度；合作只談權位，不談體制和理念，是沒有意義的。至於外界說她是民眾黨「唯一反對藍白合的鷹派」，她則反問「我有這麼厲害嗎？」所有的說法，都有經過內部討論，由主席定調，沒有誰是鷹派誰是鴿派的問題。

對於各種「藍白合作」的說法，柯文哲昨反嗆國民黨，「不講民調，一定要當正的，算哪門子合作？」他還提出，合作要有共識，必須是理念的結果；誰配誰若只是權位分配，沒辦法感動人民，老百姓也不會埋單。他表示，應該要先談內閣制、閣揆同意權、總統國情報告等體制問題。

對此，黃珊珊延伸解釋，要合作必須先講有沒有共同的價值和信念，而且必須自身要先努力，難道藍白合作了，就是「躺在家裡什麼都不做就能當選？」她自己過去從政一路走來，靠的就是「自身的努力」，也看過太多以為換個政黨掛國民黨、親民黨招牌就以為可以選上，結果卻落選的例子，還有「過去國親也合作過，就當選了嗎？」

黃珊珊說，現在深藍、深綠都只占少數，多數民眾是不藍不綠的中間選民，只向藍綠靠攏是沒用的，「因為無法感動中間選民」；民進黨的執政會落到今天這種地步，也是因為如此，「中間選民會只因為誰和誰配就投票給你嗎？」

黃珊珊昨晚也在臉書引用論語「君子和而不同，小人同而不和」，她寫到，「和」不是「合」，和是和諧、和平、和解，不是合併、合流、合謀。必須是君子之和、理念之和、使命之和，絕不是小人之合、利益之合、同流之合。把國家還給人民而不是某個政黨，國家體制改革比分配權位更重要，理念與價值不容扭曲。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 黃珊珊

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