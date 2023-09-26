侯友宜請假參選起跑：新北有事 還是侯友宜的事

國民黨總統參選人侯友宜請假參選，昨天是正式起跑第一天，侯競辦從早到晚安排九個行程。侯友宜上午先赴龍山寺參拜，他向新北市民致歉，會離開新北市的市政工作一段時間，「但我不會忘了，新北有事，還是侯友宜的事」，「侯友宜請假了，侯友宜就是新北市的市民」。

侯友宜昨也舉行「助生育、添好孕、強國運」記者會，宣布育兒政見，包含凍卵補助最高三萬元、提高育嬰留職津貼、三胎家庭房屋補貼。他強調要用解決國安問題的最大力度，解決少子化問題，要讓國人「生得起，養得起」。

侯友宜提出「補助凍卵保障生育」表示，經醫療評估，卅至四十歲女性有二萬元一次性的凍卵補助，後續五年每年提供二千保存費補助，最高補助三萬；預估補助三萬人，預算九億元，經費不足再增補。將成立少子化基金支持凍卵補助，不納入健保。

其次「提高育嬰留職停薪津貼」，現行六個月的育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的八成調至投保薪資全薪，新增兩成由政府加碼補貼，受益人數近九萬人。

第三「三胎家庭房屋補貼」，第三胎（含）以上之家庭，夫妻一生一次百萬元補貼，可用於購屋、換屋頭期款及租屋使用，並設排富條件，綜所稅未達百分之卅，名下不得有房產，或換屋重購者得一屋換一屋；將透過少子化基金支持，實現「百萬金孫」目標，受益人數預估達每年一萬八千戶以上。

對於民進黨批評「落跑」，侯友宜也反擊說，他按照規定請假，新北市團隊也會持續全力以赴，反倒是民進黨總統參選人、副總統賴清德常跑選舉行程，「不知道賴副總統有沒有請假」，呼籲賴向全民報告，「公私有分清楚嗎？」

侯友宜昨在雙北展開馬拉松行程，上午到龍山寺、城隍廟、廣照宮參拜；昨晚回防新北本命區，出席工商婦女協會「侯援會」及台灣商圈發展聯合總會理監事會。侯友宜說，觀光旅遊界朋友說出心聲，盼從大陸來的是「客機」不要是「戰機」，希望陸客與國際客人進來，我們是有自信的國家，「陸客、陸生來台沒有什麼好怕的」，可讓他們了解台灣民主自由制度，「感情好也可以娶來當老婆」，兩岸絕對要互相交流，增進理解。

侯友宜表示，台灣不是一味仰賴陸客，而是要讓兩岸穩定互相交流，彼此增進理解，不怕陸生來，他們來可以了解台灣自由民主可貴，「我們不是有自信國家嗎？」

立院藍白合 助民眾黨搶一召委

【記者林銘翰／台北報導】立法院八個常設委員會昨天舉行召委選舉，共十六席召委中，民進黨團拿下八席，國民黨團拿下七席，民眾黨團選擇與國民黨團合作，民眾黨立委吳欣盈奪下社會福利及衛生環境委員會的召委席次。