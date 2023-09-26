觀察站／找回自信密碼 侯式風格接地氣

國民黨總統參選人侯友宜訪美返台後，開始主動出擊，除了明快請假，昨天起跑第一天參拜宮廟，也少了咬文嚼字、多了人味，彷彿找回自信密碼，也散發出具台灣味的侯式風格。

「進階版」的侯友宜，反映在請假後正式起跑首日。他從年少北上的信仰寄託之處龍山寺、城隍廟出發。在龍山寺致詞時，他主動向新北市民致歉，據了解，這句「新北有事，還是侯友宜的事」，是侯臨時決定加入致詞，雖讓支持者捏把冷汗，他仍選擇扛下責任，主動出擊。

昨天下午公布育兒政見，也是他參選以來，首次公布政見沒有專家學者在旁引言。他帶著眾多民代，自己從頭講到尾。記者會後，他罕見走到記者席聊天，被問到這次發表會獨挑大梁時，侯笑稱「我生四個耶」。

總統參選人政見必然來自眾多專家，但將政見與經驗融合，卻更能接地氣。一如在美國的侯友宜，以獨一無二的探長經驗帶出「攻堅理論」。相較於五月獲國民黨徵召後，面對餵藥風波、民調下滑，轉趨謹慎卻綁手綁腳，這次訪美如試金石，侯已找回自信。

事實上，侯友宜何時請假，訪美前眾說紛紜，侯曾希望施政報告後再請假，但藍營團隊盼他盡速請假、正式投入選舉。侯友宜在美國展現領袖自信，贏得不少訪美「紅利」，最後決定正式請假，直接切換大選模式。