電動機車靠火電？ 柯文哲轉向支持核能

「台灣發展電動機車很好，但背後若還是火力發電就沒有意義，這讓我轉向支持核能！」民眾黨總統候選人柯文哲24日在論壇致詞時批評民進黨「非核家園」是僵化的信仰，並直言未來若沒有核能，不可能達成「2050淨零轉型」，他雖支持發展電動機車，但背後的能源也要乾淨，才是真正的淨零轉型。

發電要先減碳

柯文哲說，淨零轉型其實從京都議定書、巴黎氣候協定就開始鋪陳，大國們都開始動作下，台灣也無法置身事外，他以過去台北市長的經驗來說，政策推動要「由內而外、由公至私」，以充電樁為例，公家機關要先設置，到後來是私人新建案，最後則是現存的私人建築物。

他表示，台北市70%碳排是住商產生，25%是交通，他希望未來可以用「共享、E化、綠能與安全」4個指標推動減碳。柯文哲強調，科學只要有新證據就可以改變，住商70%碳排的背後還是發電的問題，如果電動機車還是用火力發電，碳排實際上根本沒有減少。

改變對核能態度

柯文哲批評民進黨將「非核家園」當成不可改變的「宗教」，台灣若要達成電動轉型與淨零碳排，就不能沒有核能。他說，台灣多數產業聚集在出口不需關稅的ICT，但以台積電為例，總發電量跟台北市相同，如此高耗能產業下，能源配比要慎重考慮。

「台灣沒有加入區域經濟組織，只能依賴ECFA。」柯文哲說，並直言台灣其他出口品無法在外競爭，不能參加區域經濟組織、又只能參加ECFA下，產業整體很難轉型，而短期內兩岸政治困境無法解決下，要嚴肅面對能源問題，這也是他這半年來對核能態度開始改變的原因。

柯文哲強調，支持發展電動機車與汽車，但要先解決發電問題，因此要理性、務實與科學的思考。他還開玩笑說，今天論壇邀請各黨總統候選人來，希望在場與會者能支持不貪污、理性務實科學、工作認真與聰明的候選人，讓全場很多人都笑了出來。

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