侯友宜請假拚大選 藍綠白口水戰

國民黨總統參選人侯友宜訪美回台後，外界高度關注何時正式請假投入選戰。新北市府證實，侯友宜昨起依公務人員請假規則請長假，期間由副市長劉和然代理，也會告知新北市議會。

新北市府人事處長林正壹表示，侯每年有三十天休假，加上前二年都各保留二十天年假，另有七天不扣薪事假。若不扣薪事假天數不足，可請扣薪假，已完成請假程序並向行政院報備。

新北市議會定期大會將於二十六日預備會議，二十七日市長施政報告，十月下旬還有總質詢。民進黨議員卓冠廷說，議會就要開議，侯友宜連施政報告、總質詢全部不打算出席。國民黨屢創民主惡例，勸侯懸崖勒馬，不要小看市民的憤怒。

民眾黨議員陳世軒認為，侯正式請長假，不禁令人懷疑，是否是為了躲避監督，才選擇在媒體聚焦在屏東大火之時請假。

國民黨議員王威元表示，大選剩一百多天，侯應走出新北，把經驗分享到全國。

國民黨議員廖先翔說，侯既然決定參選總統，請假自然是無法避免，無論何時請假，民進黨都會有意見，民進黨該在意的是，為何民眾有過半數希望民進黨下台。