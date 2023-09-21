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柯文哲列財富不自由10件事 網酸爆：我吃優格都舔蓋子

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲列舉財富不自由的10件事，包括因為財富不自由，所以吃冰淇淋一定要舔上蓋，讓網友反駁，認為像吃優格都一定舔蓋子，是因為好吃，跟財富無關。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
柯文哲列舉財富不自由的10件事，包括因為財富不自由，所以吃冰淇淋一定要舔上蓋，讓網友反駁，認為像吃優格都一定舔蓋子，是因為好吃，跟財富無關。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

針對近期雞蛋食安風暴，5402萬顆進口蛋將花費2億元被銷毀一事，民眾黨總統參選人柯文哲昨(20)日在IG列舉民生對財富不自由，會在生活中發生的事，來反諷政府此舉過於浪費。包括吃冰淇淋一定要舔上蓋、吃麥當勞薯條可樂絕不加大、在熱得要死的夏天才買出清冬季大衣等，引來眾多網友回應。

柯文哲在IG列舉：「因為還沒財富自由，你吃冰淇淋，一定要舔上蓋。你吃布丁，封膜舔得乾乾淨淨。你吃麥當勞，薯條可樂絕不加大。你吃完多力多滋，不會直接洗手。你買完東西，捨不得加購1元提袋。你看電影，只能在平日優惠去看。你喝咖啡要等買一送一，一個人喝兩杯。你加油一次加300，不敢加滿。你在熱得要死的夏天，才買出清冬季大衣。你吃早餐店蘿蔔糕，捨不得加蛋。」

柯文哲隨後又在臉書和IG同步推出影片，表示對政府要銷毀5402萬顆蛋，說是必要的浪費不以為然。他搬出母親在他幼時的教誨說：「小時候媽媽說蛋要吃掉、不要浪費」，讓他感嘆，民眾在日常生活中不斷在省錢避稅，但政府卻一直在揮霍人民的納稅錢，最後為自己拉票，呼籲政黨輪替若實現，「讓柯文哲把國家還給你！」

網友對柯文哲的一番財富不自由的話熱烈回應，有人酸爆柯文哲：「我舔上蓋因為東西很好吃啊！跟我月入7、8萬有什麼關係？」、「吃優格我一定舔蓋子」、「冰淇淋跟布丁的靈魂就是上蓋好嗎？多力多滋的靈魂就是手指上的粉！買東西不加塑膠袋是因為要環保，買一送一這是小確幸可以跟別人分，跟窮沒關係OK？」。

許多網友砲轟包括財富不自由的文案與雞蛋銷毀的影片，認為：「寫這個文案的人才真的是不食人間煙火吧？柯P說理想治國竟然跟KMT一樣是非不分，真的是有夠失望耶！」、「這種假裝出來的勤儉持家噁心影片和文案，有什麼值得推崇的？真的不曉得」、「這是什麼無能發言，可悲至極，拿不出更好的方法，不用在那邊說大話」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 麥當勞 冰淇淋 選民論戰

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