賴佩霞當郭台銘副手棄美籍值得？律師揭「1關鍵」指領回綠卡不難、有偷吃步

2024總統大選隨著參選人暨鴻海集團創辦人郭台銘在眾人敲碗下，終於宣布副手人選為資深女星賴佩霞，因為她前陣子才在Netflix爆紅台劇《人選之人－造浪者》中，演活「總統 林月真」一角，如今在真實世界裡，賴佩霞也將進軍政壇，格外令人驚奇。不過賴佩霞想出任參選人郭董的副手，首先就碰上台美雙重國籍的難題。據悉她已委律師協助棄美籍的法律程序，這麼做真的值得？根據協勝國際法律事務所，知名台灣及紐約雙律師許哲維說法，其實丟掉綠卡再領回，竟有簡單「偷吃步」？

根據總統副總統選罷法，擁有外國國籍者，不得登記參選總統副總統，因此賴佩霞在宣布出任2024總統參選人郭董的副手後，很快就透過經紀人公開表示，目前競選團隊已積極尋求律師協助，處理賴佩霞放棄美國國籍的相關程序。

賴佩霞為當2024總統參選人郭台銘副手，棄美國國籍值得嗎？

只是說到底，美國終究是世界強權，能擁有美國國籍或享「綠卡」權利，長年來是許多台灣人憧憬之事，究竟賴佩霞這麼做，真的值得？還是說恢復美籍並不難？據《遠見》採訪協勝國際法律事務所的台灣、紐約雙律師許哲維彙整說法，整理成如下問答。

遠見問（以下為問）： 擁有美國國籍者，可否自願放棄（renounce）美籍？

許哲維答（以下為答）：可以。申請放棄美籍的流程，基本上會包含以下幾道必須程序：

A、具有放棄之真意

B、親自去美國駐外大使館

向AIT預約面談時間後，由AIT的美方官員面談了解放棄原因，如美國政府認定，民眾想透過放棄國籍的方式脫產或逃避稅務，當然不予核准放棄。

C、簽署放棄國籍聲明書

D、給付美金2,350元之手續費（約新台幣7萬5）

問：放棄美國國籍後，想回復美籍並不難？

答：不能，因放棄（renounce）這動作，本身就不能回復（irrevocability）。

但也有情況例外，如放棄時未滿18歲、被脅迫（duress）才放棄、放棄過程違反憲法第14條修正案（the Fourteenth Amendment）的正當法律程序，不過這些例外個案都很罕見。

而放棄美國國籍後，該當事人即一般外國公民（foreign citizen），必須跟其他所有外國公民一樣，透過投資、依親、工作等方式才能取得美國國籍。

問：但是，如果親朋好友都有美國國籍，對棄美籍的人來說根本沒差？

答：是。如核心親屬（immediate Relatives）都擁有美國國籍，那對於棄美籍的人來說，確實能比較快速取得永久居留權（permanent residence），也就是俗稱的「綠卡」，而持有綠卡者，也就與美國公民幾乎無二致，皆可享社會福利，只是不能投票而已。

協勝國際法律事務所 台灣、紐約雙律師 許哲維 擁有賓夕法尼亞大學法學碩士學位，以及華頓商學院商業與法律認證，精通於英文契約撰擬、商務爭端解決與刑事犯罪辯護。

許哲維律師。取自協勝國際法律事務所

賴佩霞想棄美籍不簡單？過來人曝：程序超過1個月恐趕不上登記參選

從專家說法看來，賴佩霞主要家庭成員中，只要多數人都擁有美國國籍，那她想再度取得永久居留權 (permanent residence)，即俗稱的「綠卡」，確實還是相較一般人快速，也能同享美國人的社會福利，唯無法行使投票權利。

但由於距離正副總統候選人登記時間僅剩2個多月，過去也曾因投入台灣選戰，而放棄美籍的新北市中和立委參選人吳崢，日前也提出經驗談，稱自己當初放棄美籍時，從繳完費到備齊資料，接著相關檔案全送回美國國務院審核，直到國務院確認准許放棄後，當事人再回到AIT，正式宣誓放棄美國公民身分，全部程序前後加總起來，很可能就超過1個月，因此賴佩霞趕不趕得上登記參選時程，能否順利出線為參選人郭台銘的副手，恐怕還是一個未知數。

賴佩霞演「總統」入戲太深成從政關鍵？網驚：小說也寫不出的劇情

可無論如何，外界還是最好奇，賴佩霞為何毅然決然選擇從政，成了網友口中「小說也寫不出來的劇情」？

只能說，從完美詮釋《人選之人-造浪者》中「總統 林月真」一角，到賴佩霞本人決心踏入政治圈，都再次應證戲如人生、人生如戲的張力，也讓人期待，她與郭董的合作，將為台灣政壇擦出怎麼樣的全新火花。

（本文出自2023.09.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）