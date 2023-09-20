2024選戰／郭台銘蟬聯網路聲量霸主！預計何時開始連署？

image source：FB／賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘

文／陳宣懿

鴻海集團創辦人、總統擬參選人郭台銘「台北連署旗艦站」18日開幕，原先預計今（19）日開始連署，但郭台銘辦公室表示因資安問題各地連署站暫緩開放，郭辦發言人黃士修指出，預計將在20日才正式開始連署。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/17～2023/09/18）統計調查，郭台銘近兩日網路探索概念除了副手人選相關字詞「賴佩霞、郭賴配」；還出現郭辦發言人團隊「黃士修、陳家頤、TIMING」。郭台銘陣營18日宣布擴編發言人團隊，由具有15年媒體工作經驗、台視新聞主播陳家頤出任發言人，在連署起跑前增添新戰力。陳家頤表示，她會發揮過去在媒體服務的經驗，以一種理性思維、溫和態度、專業的表達，扮演好郭團隊與社會大眾的溝通橋樑，「這真的就是一個GOOD TIMING。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

郭台銘副手揭曉引爆討論 單日聲量破10萬筆

2024最新總統參選人聲量表現揭曉，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/12～2023/09/18）統計調查，近一週所有總統參選人中聲量最高的是郭台銘，總計25萬4,802筆。與先前宣布參選總統那週一樣，郭台銘聲量居冠。聲量最高點出現在9月14日，郭台銘宣布副手人選，是資深藝人賴佩霞，引起不少網友熱議，甚至有人開玩笑表示「人選之人第二季上演」，相關聲量高達10萬6,797筆。

總統參選人總聲量第二名是民眾黨總統參選人柯文哲，聲量最高點出現在9月16日，共5萬3,406筆。先前爆出柯文哲新竹老家違建，頂樓有鐵皮加蓋違建，甚至有阻塞防火巷情形。柯媽媽16日自請拆除工人拆除違建，她還無奈表示，「只是一般老百姓，也沒辦法。」對此，有網友表示，「違規本就該拆」；另外有人認為，「新竹市政府好有效率」、「有話題有聲量才是重點」。

賴清德、侯友宜聲量最高點 皆跟進口蛋爭議有關

總統參選人總聲量第三名是民進黨總統參選人賴清德，聲量最高點出現在9月17日，共3萬7,637筆。近期巴西蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲首當其衝，傳出相關爭議恐波及賴清德選情，對此，民進黨議員洪健益指出，陳吉仲在缺蛋時「不敢說有功勞，但也有苦勞」，現在蛋不缺了就要誰下來？他認為應該回歸選舉正軌，蛋的事情不見得會影響總統選情。

總統參選人總聲量第四名是國民黨總統參選人侯友宜，聲量最高點出現在9月18日，共2萬5,442筆。當天侯友宜出訪美國不忘回應國內進口蛋爭議，他表示，「民進黨不講清楚，就換他好好查清楚；他已下令新北市衛生局，要求農業部將整個流向都要交給地方政府，一定要把流向查清楚。」。有網友表示，「又一個大秘寶」、「支持」；但也有人認為，「一個地方首長還想查中央，等級不足啦」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月12日至2023年09月18日。