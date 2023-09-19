郭台銘幕僚沒查國籍「很笨」 作家批賴佩霞提一例一休：心靈的追求不敵無知帶來的傷害

2024年總統大選逼近，鴻海創辦人郭台銘宣布副手人選為賴佩霞，並於9月17日與搭檔一同前往中選會登記連署。圖文作家徐玫怡曾是賴佩霞的讀者，透過「回家」這本書獲得心靈上的療癒。然而打從賴佩霞決定跟郭台銘合作的那一刻起，徐玫怡改變看法在臉書發文說「心靈的追求，自我的探索，仍不敵無知帶來的傷害」。

徐玫怡表示曾經很欣賞賴佩霞，因為演藝圈會在乎心靈成長的人不多，許多藝人不僅愛財愛名，還會為了提高知名度而不惜用「做效果」的方式來為自己的庸俗打預防針，證明自己還是高尚的。徐玫怡曾拜讀賴佩霞的書「回家」，這本書道盡賴佩霞的童年故事，以及生命的坎坷如何激發賴佩霞上進的決心，是一本闡述成長歷程及如何探索自我而獲得療癒的書。

不過從這一次賴佩霞與郭台銘的合作，讓徐玫怡發現，「心靈的追求，自我的探索，仍不敵無知帶來的傷害」。徐玫怡認為，賴佩霞所處的富裕與高知名度環境，使她變得無知。蔡政府推出的一例一休政策，是站在勞方立場考量而施行，所有文明國家在勞資關係上，都朝向保護人民的平等權，讓勞工在不被壓榨的工作環境中「像人一樣的過日子」。因此徐玫怡好奇，「賴佩霞到底知不知道她站在資方」？

徐玫怡直言，郭台銘的幕僚「很笨」，只知道找個好形象的人來搭檔參選，卻沒有事先查清楚賴佩霞的國籍問題，也不忌諱去談賴佩霞在中國大陸取得的廣州暨南大學博士學位，這些作為只會帶給台灣人民更多的不信任。

徐玫怡話鋒一轉，表示仍舊支持郭賴這一組候選人，希望他們能參選到底。徐玫怡說，「我真的很想知道我所處的台灣社會，到底有多少（選）票還不知道自己即將被賣」。徐玫怡以西藏和香港為例，分析說任何一個地方的領導人只要跟大陸簽訂和平協定，就等同於簽一張準備被賣掉的合約，「中國的哪一張協定的合約有成功過的嗎？有徹底執行過的嗎？」

徐玫怡說，民進黨是一個把台灣帶往民主文明方向走的政黨，「見證台灣進步的我愛死他們了」。她也好奇，無黨籍的郭台銘是否可以把在大陸賺的錢匯回台灣？她想知道郭台銘的個人定位何在，「是對台灣好？還是對中國親？是生意人？還是有遠大理想的有錢人？」徐玫怡認為這也是2024選戰會打得很精彩的關鍵，讓她有一種「好戲連連的感覺」。

不少網友看完，留言說「我也是，曾經喜歡她（賴佩霞），喜歡她的『回家』，也覺得她真的不知道台灣正在進步（例如一例一休）」、「從她說九月前不關心政治只看標題然後要當副總統？只能說她真的高高在上的天真」，也有人提到「我剛好相反，我希望在野整合成一組，然後直接直球對決！順便把立委席次拿下多數！」。