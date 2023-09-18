聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲訪台東 藍營背景民代相挺

聯合報／ 記者徐白櫻林銘翰／連線報導
民眾黨主席柯文哲（右）前往山水軒渡假村拜會無黨籍台東縣議員陳宏宗（左）。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）前往山水軒渡假村拜會無黨籍台東縣議員陳宏宗（左）。記者徐白櫻／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨起一連兩天走訪台東與地方座談、拜訪資深議員陳宏宗等地方人士尋求支持，出身藍營的陳宏宗表示，總統大選將會挺柯文哲；今天台東縣台灣選哲之友會成立大會，會有多名藍營背景的鄉鎮長或民代會站出來挺柯，要讓柯在台東拿下漂亮的選票。

陳宏宗曾任台東縣副議長、國民黨台東縣黨部主委，二○二○年高雄市前市長韓國瑜遭罷免後宣布退黨，此次以無黨籍身分連任議員，基層實力雄厚。

柯文哲昨到池上玉清宮、關山天后宮參拜，與廟方人員閉門交流，並與阿美族九大部落會談及參觀池上鄉農會觀光米廠，柯文哲說，他對池上的了解只有稻米，此行來聽取地方意見。

池上鄉鄉民代表林阿貴說，原住民保留地政策變來變去，有人申請一、二十年都沒能申請出來，目前政策不夠明確，希望柯文哲當選總統，全力為原住民發聲，「土地還給我們」。池上鄉民代表潘旭瑞也向柯反映，肥料、油錢等物價上漲，但公糧收購價已十幾年沒漲，公糧不漲無法帶動餘糧價格，很多代耕農民沒賺錢。柯文哲表示，地方問題地方人最清楚，民眾黨立委可協助解決。

另外，外傳柯文哲將二度訪美，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，包括出訪東南亞、到美國進行拜會或者參訪，團隊內部一直都有在討論，但還在評估中。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 韓國瑜 陳智菡 天后宮 阿美族 原住民

延伸閱讀

影／柯文哲台東搶票 議員陳宏宗：很多藍營民代及鄉鎮長挺柯

許淑華再為大直案批柯文哲訂惡法 賴清德：應建立制度

柯文哲赴台東 池上農民抱怨：萬物漲就是稻米不漲

藍白合露曙光？民眾黨：太過一廂情願

相關新聞

侯友宜赴華府重頭戲 提3D戰略

國民黨總統參選人侯友宜訪美第三天，啟程前往華府，美東時間十八日將是此行重頭戲。侯投書「外交事務期刊（Foreign Af...

觀察站／三箭齊發 侯友宜鋪陳可預測形象

美東時間十七日上午，國民黨總統參選人侯友宜從紐澤西前往華府，訪美之旅重頭戲也將登場。這是一場漸進式鋪陳，紐約兩場智庫座談...

今啟動連署 郭辦：在野陣營整合若成 賴佩霞可退

鴻海集團創辦人郭台銘昨天偕副手賴佩霞赴中選會登記成為二○二四年正副總統選舉被連署人，今天將啟動連署。郭辦發言人黃士修重申...

柯文哲訪台東 藍營背景民代相挺

民眾黨總統參選人柯文哲昨起一連兩天走訪台東與地方座談、拜訪資深議員陳宏宗等地方人士尋求支持，出身藍營的陳宏宗表示，總統大...

賴清德防藍白合 決戰模式將提前

民進黨總統參選人賴清德昨到高雄參加全國漁業團體、南區宗教後援會成立大會，並與企業界座談。據了解，賴清德面對藍白或非綠陣營...

廣角鏡／巧遇紐約市長 侯友宜看報直呼被跟蹤

國民黨總統參選人侯友宜紐約行，美東時間十五日晚間與紐約市長亞當斯進行一場被形容為簡短巧遇的會面，紐約世界日報獨家揭露這場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦