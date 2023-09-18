柯文哲訪台東 藍營背景民代相挺

民眾黨總統參選人柯文哲昨起一連兩天走訪台東與地方座談、拜訪資深議員陳宏宗等地方人士尋求支持，出身藍營的陳宏宗表示，總統大選將會挺柯文哲；今天台東縣台灣選哲之友會成立大會，會有多名藍營背景的鄉鎮長或民代會站出來挺柯，要讓柯在台東拿下漂亮的選票。

陳宏宗曾任台東縣副議長、國民黨台東縣黨部主委，二○二○年高雄市前市長韓國瑜遭罷免後宣布退黨，此次以無黨籍身分連任議員，基層實力雄厚。

柯文哲昨到池上玉清宮、關山天后宮參拜，與廟方人員閉門交流，並與阿美族九大部落會談及參觀池上鄉農會觀光米廠，柯文哲說，他對池上的了解只有稻米，此行來聽取地方意見。

池上鄉鄉民代表林阿貴說，原住民保留地政策變來變去，有人申請一、二十年都沒能申請出來，目前政策不夠明確，希望柯文哲當選總統，全力為原住民發聲，「土地還給我們」。池上鄉民代表潘旭瑞也向柯反映，肥料、油錢等物價上漲，但公糧收購價已十幾年沒漲，公糧不漲無法帶動餘糧價格，很多代耕農民沒賺錢。柯文哲表示，地方問題地方人最清楚，民眾黨立委可協助解決。

另外，外傳柯文哲將二度訪美，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，包括出訪東南亞、到美國進行拜會或者參訪，團隊內部一直都有在討論，但還在評估中。