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副手曾鎖定鄒開蓮？柯文哲：不要亂猜
高雄苓雅區昨發生疑似預謀砍殺鄰居夫妻的二死命案。民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，這就是社會安全網的問題，平常行為怪異的人，就要有社會安全網去發現這種人，事前處理掉。至於傳出柯營鎖定曾任奇摩總經理的鄒開蓮位副手搭檔，柯文哲請大家不要亂猜，最後一秒就知道答案。
針對高雄凶殺案，柯文哲表示，這就是社會安全網的問題，其實平常還是要預防，平常行為怪異的就要有社會安全網去發現這種人，事前就要先處理，如果真的發生是措手不及。
柯昨晚出席東方領袖講座演講批評，農業部長陳吉仲遇到問題只會做補貼，其他什麼事情都不會做，對國家傷害太大。柯文哲並說，希望下任總統只要誠實一點，不要貪汙，意識形態不要太強就好。
柯妻子陳佩琪昨也接受網路節目訪問稱，柯有兩大特質，認真工作、不貪汙，無論當醫生、市長還是總統，這兩點都很重要。陳佩琪說，她對柯文哲選情有信心，會義無反顧幫忙總統選舉。
對於副手傳將邀請鄒開蓮，柯說，期間會多方徵詢，從鴻海創辦人郭台銘副手賴佩霞的例子就知道，不要亂猜，最後一秒就會知道。
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