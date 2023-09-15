2024選戰／郭台銘宣布副手賴佩霞 一週聲量3高點曝光！短影音進攻年輕選票

image source：FB／郭台銘

文／陳宣懿

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，今（14）日召開記者會宣布副手人選為藝人賴佩霞，之後會擇期至中選會登記。不僅郭台銘妻子曾馨瑩到場支持，先前一度傳出的副手人選、台大財金系教授陳嫦芬，也出席記者會為郭台銘獻上祝福。根據《FANSDO》粉絲行為追蹤器（日期：2023/09/07～2023/09/13）統計調查，郭台銘臉書近一週共發布12影片、6圖片、0純文字貼文，其中社群表現最佳的是郭台銘以〈蓋房子變拆房子，總是放任建商的政府與政治人物，你還要忍多久？〉為題的附圖貼文，共累積1萬6千多個按讚數、492次轉發、2126則留言。而社群表現排名第二、第三的貼文，竟是兩則不到一分鐘的短影音貼文。

對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，短影音是年輕人關注的趨勢，郭董如果投入這個領域，並且結合年輕人喜歡的風格，當然會有加分，也會搶走其他人的支持者。但賴祥蔚坦言，光是會製作短影音還不夠，重要的是要能夠了解年輕人在想什麼。

image source：《FANSDO》粉絲行為追蹤器

基泰工安事故備受關注！郭台銘單日聲量破2.5萬

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/07～2023/09/13）統計調查，郭台銘近一週聲量最高點出現在9月9日，共2萬6,232筆。當天郭台銘重批基泰大直工安事故，他表示，敢對建商開刀的政治人物一個都沒有，他不需要錢，全台只有他不會被利誘，只有他會敢對建商大小聲，主張必須要委由公正第三方或獨立機關，去建立一套對房屋品質、建商標準的監管認證機制。對此，有網友表示，「唯一支持郭台銘」；但也有人認為，「不需要錢的確是亮點，但政治是要權衡利弊的」、「喊的～真的很簡單喔！」。

郭台銘嗆賴清德抄襲政見 登聲量第二高點

聲量第二高點出現在9月13日，共2萬2,543筆。賴清德拋「0到6歲國家養」，郭台銘直接嗆綠營「抄襲」自己4年前的政見，並質疑完全執政的民進黨為何不能立刻實施？對此，有網友表示，「已經喊幾年了？」、「抄好的沒問題，最好加碼，重點是要有可行性，不是喊喊就好」。至於聲量第三高點出現在9月7日，共1萬9,838筆。郭台銘逛夜市直播，遇小粉絲邀跳舞，一起扭腰擺臀秀舞技，引起網友熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月07日至2023年09月13日。