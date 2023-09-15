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距總統大選登記還有70天！吳崢提醒賴佩霞：棄美籍需費時逾1個月

聯合新聞網／ 綜合報導
吳崢提醒賴佩霞若需參選，必須放棄美籍之外，在申請放棄美籍的過程也需與時間賽跑。記者許正宏／攝影
吳崢提醒賴佩霞若需參選，必須放棄美籍之外，在申請放棄美籍的過程也需與時間賽跑。記者許正宏／攝影

賴佩霞將與無黨籍總統參選人郭台銘，共同參選2024年總統、副總統大選。然而，賴佩霞現擁台、美雙重國籍身份，就《總統副總統選舉罷免法》規定，具外國國籍者不得登記。若需參選，賴必須放棄美國國籍之外，在申請放棄美籍的過程，也需與時間賽跑。民進黨立委參選人吳崢昨（14)日在臉書表示，曾也走過放棄美籍的流程，「程序也不是那麼簡單」，「全部程序前前後後加起來超過一個月，也是相當有可能」。

吳崢在臉書談及小時因為出生時，父母都在美國留學，所以也曾經擁有美國國籍。在投入選舉後，也辦理了放棄美國國籍。但放棄美國籍的程序不是那麼簡單，首先必須向AIT預約面談時間，由AIT官員了解放棄原因，「若美國政府認定你想透過放棄國籍的方式脫產或逃避稅務，甚至會不予核准放棄」。

待備妥資料後，檔案才會全部送回美國國務院審核。在時間上，吳崢提醒，需等美國國務院確認准許放棄後，當事人還需二次前往AIT正式宣誓放棄美國公民身分，「全部程序前前後後加起來超過一個月，也是相當有可能」。吳崢提醒，現距11月24日正副總統候選人登記日還有70天，「賴佩霞女士要注意相關時程」。

吳崢透露，當時放棄美籍的行政手續費花了2350美(約台幣75200元)，但他相信這筆錢對郭董來說不成問題。

賴佩霞美國籍問題 製表／陳熙文
賴佩霞美國籍問題 製表／陳熙文

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 賴佩霞 吳崢 美國公民

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