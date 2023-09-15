「郭賴配」 賴佩霞須放棄美國籍

鴻海創辦人郭台銘要角逐二○二四總統大選，昨天公布副手為演出「人選之人─造浪者」劇集的藝人賴佩霞，將共同向中選會申請連署參選正副總統。外界質疑賴疑似有美國籍，郭競辦發言人黃士修表示，他認為賴會放棄美國籍，但應由賴自己說明比較慎重；賴佩霞昨透過經紀人證實擁有台美雙重國籍，會盡快安排放棄，昨天已聯絡律師協助相關事宜。

中選會表示，依「選罷法」規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人。據了解，中選會在公民連署時並不會審查參選人國籍等資格，但若通過連署門檻申請登記時，則會依法調查，屆時若有外國籍，則不得登記。

根據中選會公告二○二四總統大選時程，十一月廿四日是正副總統候選人登記截止日，賴佩霞必須在十一月廿四日之前取得放棄美國國籍證明書，才可登記參選。

賴佩霞美國籍問題 製表／陳熙文

賴佩霞因雙重國籍惹爭議，並非總統大選首例，二○一二總統大選，搭配親民黨主席宋楚瑜參選的副總統參選人林瑞雄，也因擁有雙重國籍引爭議。宋楚瑜當時準備獨立連署參選總統，並在二○一一年九月廿日宣布副手林瑞雄，林當場宣布放棄美國國籍，同年十一月廿四日登記參選前，取得放棄美國籍證明。

郭台銘昨天表示，賴佩霞是他唯一正式邀請、萬中選一的最佳人選，妻子曾馨瑩也是前天才曉得，自己保密到家，他將依賴賴的女性視角，為台灣打造更公平對等的兩性文化，打造充滿愛、慈悲的平和社會。

賴佩霞昨天亮相，跌破外界眼鏡，郭台銘表示，是亦師亦友的朋友告訴他要看「人選之人─造浪者」，他才認識賴佩霞。三層機緣再加上一部影集，促成了「郭賴配」。

賴佩霞透露，她點頭的另一個因素，是從二○一六年一例一休政策實施，看到原本生意興隆的老店，鐵門一家家拉下，老闆紅著眼眶，滿心愧疚請求老員工的諒解，一幕幕場景她念念不忘，語畢，賴一度哽咽。

郭台銘公布副手之前，黃士修曾表示，「隨時可退」是郭選擇副手的考量。

賴佩霞昨天表示，她的任務就是落實郭台銘「整合在野」的心願，她調侃郭台銘，「明明善良、聰明、能幹，怎麼把自己民調弄這麼低？」賴佩霞並當場向郭建議，「你已經不是鴻海董事長，請你先跟以前那些競爭對手喝喝咖啡吧！」請那些海外事業企業家回台灣，一起擬定對的政策吸引台商回台投資。

如果最後都喝不成咖啡，是否參選到底？賴佩霞回答：「走到底呀！只要夫人（曾馨瑩）說YES、郭董說YES，我就幫忙實踐他們的心願。」

郭台銘競選辦公室發言人黃士修表示，中選會十八日公告後，郭台銘將正式啟動連署，首波大型連署站地點以六都為主，之後再擴及鄰近縣市。