人物側寫／戲裡拚大選 賴佩霞弄假成真

六十歲資深藝人賴佩霞成為郭台銘參選二○二四總統大選副手，真實版「人選之人｜造浪者」劇情上演。歌手出身的賴佩霞學經歷豐富，是中國廣州暨南大學法學博士，線上攻讀哈佛甘迺迪學院研究，也曾在國立陽明交通大學兼任助理教授，身兼作家、演員、歌手、講師多重身分，還有演員女兒謝沛恩、女神媳婦隋棠，一家都是明星。

賴佩霞在熱門劇「人選之人｜造浪者」中演出總統候選人「林月真」，她曾透露在拍攝該劇時，站在選舉車上，近距離和支持者握手互動，車上除了防彈玻璃，還有維安人員幫忙撐傘，陣仗超真實。當時她在劇中渾身散發領袖氣質，尤其演出到校園演講一幕，面對學生提問不疾不徐，造勢場上振臂吶喊，表演成功到位。

賴佩霞的父親當年是駐台美軍人員，媽媽當年未婚生下她，越戰期間父親被派往越南後音訊全無，留下母女相依為命。她曾透露，廿歲那年她與母親飛往美國尋找失聯的生父，才知生父已再婚，讓她非常傷心，但是母親卻開玩笑對她說，「還好沒嫁給他，他頭髮都快掉光了。」

台美混血的賴佩霞在念小學時，媽媽遇到一位台灣戰機工廠的美籍工程師，並在她十七歲那年兩人結婚，她便跟隨媽媽移民到美國生活，隔一年回台踏入演藝圈。賴佩霞從小就很獨立，十六歲開始在餐廳自彈自唱，十八歲出道當歌手，之後更擴展表演領域，演戲、主持、舞台劇都可見她的作品。