聽新聞
test
0:00 / 0:00

人物側寫／戲裡拚大選 賴佩霞弄假成真

聯合報／ 本報記者陳慧貞鄭媁
賴佩霞。圖／聯合報系資料照
賴佩霞。圖／聯合報系資料照

六十歲資深藝人賴佩霞成為郭台銘參選二○二四總統大選副手，真實版「人選之人｜造浪者」劇情上演。歌手出身的賴佩霞學經歷豐富，是中國廣州暨南大學法學博士，線上攻讀哈佛甘迺迪學院研究，也曾在國立陽明交通大學兼任助理教授，身兼作家、演員、歌手、講師多重身分，還有演員女兒謝沛恩、女神媳婦隋棠，一家都是明星。

賴佩霞在熱門劇「人選之人｜造浪者」中演出總統候選人「林月真」，她曾透露在拍攝該劇時，站在選舉車上，近距離和支持者握手互動，車上除了防彈玻璃，還有維安人員幫忙撐傘，陣仗超真實。當時她在劇中渾身散發領袖氣質，尤其演出到校園演講一幕，面對學生提問不疾不徐，造勢場上振臂吶喊，表演成功到位。

賴佩霞的父親當年是駐台美軍人員，媽媽當年未婚生下她，越戰期間父親被派往越南後音訊全無，留下母女相依為命。她曾透露，廿歲那年她與母親飛往美國尋找失聯的生父，才知生父已再婚，讓她非常傷心，但是母親卻開玩笑對她說，「還好沒嫁給他，他頭髮都快掉光了。」

台美混血的賴佩霞在念小學時，媽媽遇到一位台灣戰機工廠的美籍工程師，並在她十七歲那年兩人結婚，她便跟隨媽媽移民到美國生活，隔一年回台踏入演藝圈。賴佩霞從小就很獨立，十六歲開始在餐廳自彈自唱，十八歲出道當歌手，之後更擴展表演領域，演戲、主持、舞台劇都可見她的作品。

2024選舉 2024總統選舉 人選之人 郭台銘 甘迺迪 賴佩霞

延伸閱讀

賴佩霞當郭台銘副手不忘本業 10月回歸演員「倒垃圾」

30年前就認識賴佩霞 郭子乾被她這一句感動了

30年前就認識賴佩霞 郭子乾被她這一句感動了

金鐘58／賴佩霞入圍女配 認收郭台銘祝福滿滿感謝

相關新聞

「郭賴配」 賴佩霞須放棄美國籍

鴻海創辦人郭台銘要角逐二○二四總統大選，昨天公布副手為演出「人選之人─造浪者」劇集的藝人賴佩霞，將共同向中選會申請連署參...

侯友宜訪美 籲團結所有力量往前走

國民黨總統參選人侯友宜昨出發訪美，向美方傳達捍衛民主、自由的信念及維護台海區域穩定和平的決心。鴻海創辦人郭台銘選在同日公...

冷眼集／時間已不站在非綠陣營這邊

鴻海創辦人郭台銘千呼萬喚，選了「人選之人─造浪者」飾演總統參選人「林月真」的資深演員賴佩霞為副手，獨立參選列車向前開，但...

人物側寫／戲裡拚大選 賴佩霞弄假成真

六十歲資深藝人賴佩霞成為郭台銘參選二○二四總統大選副手，真實版「人選之人｜造浪者」劇情上演。歌手出身的賴佩霞學經歷豐富，...

現身頭城搶孤 郭台銘誇海口：給我4年至少給台灣30年黃金期

宜蘭頭城搶孤因疫情停辦3年，今年盛大復辦，搶孤民俗園區下午6時許就湧入大量民眾，攝影師早早守在搶孤場外圍，搶佔最佳位置。...

勤業眾信：終止民眾黨委任是服務範圍超出原意 無政治壓力

勤業眾信今天終止台灣民眾黨第三方檢舉平台服務委任，民眾黨表示勤業眾信是受到政治壓力，對此勤業眾信晚間回應，終止委任服務主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦