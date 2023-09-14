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「郭賴配」成2024最強總統副手組合 作家分析：郭台銘民調一定會爬升

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘今天公布副手人選，由在影集人選之人中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。記者許正宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘今天公布副手人選，由在影集人選之人中扮演總統候選人的演員賴佩霞（右），出任真實世界中的副總統參選人。記者許正宏／攝影

總統候選人郭台銘今（13)日上午在張榮發基金會，正式宣布副手由資深藝人賴佩霞出任，「郭賴配」成局。作家顏擇雅上午在臉書評論這場才剛開始的副手之戰，認為郭台銘選對人，「賴佩霞一定會為郭台銘加分，郭的民調數字一定會爬升」。

顏擇雅認為，在各家總統候選人的副手名單都尚未公布前，郭台銘能找賴佩霞出線，「算是給副手條件設下很高的門檻」，包括侯友宜、柯文哲和賴清德，恐怕「必須用更高標準找副手了」，她也猜測，若賴清德的副手是蕭美琴，這次的總統、副總統大選，就將有兩位副手人選是台美混血，可能也會意外地為這次大選注入「有史以來最強的美國因素」。

顏擇雅說，她傾向認定郭台銘不會退選。隨後也在臉書上表示，賴在台灣真是大姓。「讀中國古書倒是很少讀到賴姓 。查了一下賴在當代中國排第幾，答案是第98，而且過半在廣東省」。

網友對於顏的留言紛紛開始將賴佩霞過去的主張拿起來討論，有人想問：「選林月真，所以郭董支持廢死？」，有人認為：「副總統是政治專業，不需要心靈導師」，但也有人認為賴佩霞「氣質好、樣子好、演講聲調表情都好、人生故事好氣質好，樣子好，演藝圈與創投圈都人脈好，出身台灣社會底層，先生是矽谷菁英，她本人算是創業家，又是國際關係博士，也算知美，而且不靠中國吃飯。」

也有人調侃郭台銘，喊出「郭賴配」還以為是郭台銘找上賴清德，差點嚇死。對於其他總統候選人的副手名單，有人也高呼，希望賴清德也能找鄭麗君，但也有人認為：「鄭麗君的坎還沒到」，也有網友與顏擇雅有同感，認為都大張旗鼓公布副手人選了，應該是不會再退選。

2024選舉 2024總統選舉 選情評論 顏擇雅 郭台銘 賴佩霞

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