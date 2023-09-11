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侯主張住宅履歷 嚴懲不良建商

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
台北市中山區大直街「基泰大直」施工導致鄰宅塌陷案進入第四天，國民黨總統參選人昨天拋出四主張。圖／取自侯友宜臉書
台北市中山區大直街「基泰大直」施工導致鄰宅塌陷案進入第四天，國民黨總統參選人昨天拋出四主張。圖／取自侯友宜臉書

基泰大直施工導致鄰宅塌陷，國民黨總統參選人侯友宜昨天拋出四大主張，包含建立住宅興建的生產履歷、政府實施房地產公開資訊、特別監管曾有不良紀錄的新建個案、嚴管不良違規人員。他強調「安居才能樂業」，嚴懲不良建商，別再讓民眾擔心。

侯友宜說，起好厝讓人成家，既是專業，更是良心工作，設計、結構、土木、機水電、空調、消防，許多專門技術和工法，從一開始規畫、發包到施工、驗收，要靠不斷整合才能完成，這才是一個專業、更有社會責任的建商，該有的謹慎態度，再小的環節都不能輕忽。

侯友宜主張建立住宅興建的生產履歷，讓每一項主要材料的供應商和主要工項的施作廠商都該讓購屋民眾清楚知道。政府應實施房地產公開資訊，建設公司所有過往建案履歷資料及重大事件公開透明。

特別監管曾有不良紀錄的新建個案，例如軟弱地質深開挖、大跨徑構造、超高層建築、山坡地建築，與民間專業建築師、技師等公會合作進行特別監督，提高罰則、重罰違規建商，確保安全。另外，嚴管不良違規人員，曾發生重大公安事件的建商、建築師、技師、工地主任於政府採購案中納為重要評鑑項目，必要時列黑名單，不得參與。

【記者曾增勳／桃園報導】北市大直民宅塌陷案，災民與北市府、議員要求鄰損細則，中央如何協助？行政院副院長鄭文燦昨表示，院長陳建仁已請工程會主委吳澤成就近日包括大直民宅陷落、新竹天坑多起事件檢討，針對這些鄰損事件如何從工程設計、施工管理規範來加強，務必使工地安全成最高原則。

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