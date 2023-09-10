前進台南 柯文哲批賴清德治水神話破功

民眾黨總統參選人柯文哲昨天在台南成立全國第一個競選總部，柯不回應在野黨整合與郭台銘等議題，卻猛攻民進黨與總統參選人賴清德，批賴在台南治水神話早破功，花十億元整治港尾溝溪疏洪道，完工典禮辦完大水一來就崩塌，又轟民進黨為政黨利益犧牲國家利益，「新潮流不倒，台灣不會好」。

柯文哲重提深澳電廠事件，直指賴清德說話不算話。柯文哲說，正常國家是「政府講話是可信的」，當年賴清德親口對他說，電不夠、要蓋電廠，兩週後在立法院又說，電夠用、不用蓋，到後來又說，電不夠、要蓋第三天然氣接收站；柯文哲批評，這是台灣政治最大的問題，政府說的話還能不能相信？

柯文哲也質疑，賴清德在台南十億元港尾溝溪整治疏洪道，完工典禮辦完大水一來就崩塌，在台南治水神話早就破功

柯文哲說，台南是台灣歷史發源地，選擇從台南出發直到成功。他批評，台南是台灣歷史文化發源地，但現在卻只剩下光電爐渣、八八槍擊案、喝花酒及賄選。

柯文哲提及已故前宜蘭縣長陳定南「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，他覺得很感傷，民進黨怎墮落地那麼快？他說，不要為少數利益犧牲多數利益，不要為了短期犧牲長期，不要為了政黨利益犧牲國家利益，但他看起來現在就只是為政黨利益犧牲國家利益，還有為派系利益犧牲國家利益。

柯表示，他聽人家說，新潮流不倒，台灣絕對不會好。最重要的是，希望台灣有個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府來領導，而不是成天喊口號、大撒幣，債留子孫。

柯文哲說，希望台灣是美麗之島，不是外媒形容的兵凶戰危之地，是中美溝通的橋梁，而不是中美對抗的棋子。