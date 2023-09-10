新聞幕後／頭低腰軟 侯友宜又過了一個坎

國民黨總統參選人侯友宜昨晚邀請國民黨主席朱立倫及藍營十四位執政縣市長餐敘，這場晚宴餐會刻意安排大家坐一張大圓桌，侯朱主客隔桌相望，侯起身深深一鞠躬，拜託大家幫忙，並敦請朱立倫統籌全國競總，朱拱手揖禮回敬，慎重地接受侯的請託，接下侯競總主委重擔，迎戰明年大選，兩人攜手並進，共同承擔重責大任。

二○二四大選倒數一百廿五天，侯友宜選情露出曙光，近日有民調顯示他超柯趕賴，晉升第二名，且與對手柯文哲的差距拉大。自五月接受徵召後，侯一直處於逆風劣勢，他主要挑戰的賴清德遙遙領先穩居第一，而「老大哥」郭台銘持續裂解藍營，讓侯無法邁開步伐。

郭台銘四年前負氣出走，此次挾資源而來，氣勢更懾人，挖藍營牆角壯大自己，正朝獨立連署參選之路前進，郭氏氣旋襲捲國民黨，挺郭、挺侯壁壘分明，黨內震盪，侯投入選舉初期，競辦派和市府派還鬧內訌，黨中央和侯競辦常有扞格，紛擾不斷，險些讓國民黨翻船，侯選情也受挫，還傳出黨中央要接管侯競辦。

侯友宜找來金溥聰接掌競辦擔任執行長，歷經近三個月的整隊，終於穩住陣腳，昨天侯朱穿著同款特別訂作的國旗藍西裝出席，之前稱朱立倫是「球隊老闆」的金溥聰也現身，三人互動自然，好默契也是這段時間誠意溝通磨合出來的，朱接任侯全國競總主委，三人有高度共識。

全代會後，侯友宜不忘立法院前院長王金平的叮嚀，頭低、腰軟，腳勤，到廟口開講、市場拜票和民眾搏感情，城市交流請益持續整合藍營，身段放軟請託藍營縣市長助攻拚勝選。一個深深的鞠躬，一句誠摯的請託，贏得同志們齊呼加油，選情逆勢反攻的侯友宜，昨晚又過了一個坎，但道阻且長，前方挑戰仍大。