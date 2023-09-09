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藍白合有望？朱立倫：想邀柯文哲喝咖啡

聯合報／ 記者張曼蘋林縉明王寓中／連線報導
國民黨主席朱立倫（左）與民眾黨主席柯文哲（右）。聯合報系資料照
國民黨主席朱立倫（左）與民眾黨主席柯文哲（右）。聯合報系資料照

國民黨主席朱立倫日前在中常會拋出責任內閣制，與民眾黨主席柯文哲拋出「聯合政府」主張隔空呼應，藍白合作似露出曙光。朱立倫昨天表示，他和柯文哲對於公共政策、政府體制乃至於兩岸關係發展等議題，的確有一些可以共同溝通討論和合作，希望近日能夠會面。至於是否和柯文哲喝咖啡？朱笑答，「只要基於共同理念及政策討論，隨時都歡迎」。

對於朱立倫提出希望近日和柯文哲會面，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，尚未收到朱立倫邀請，但朝野領袖本來就應該盡量化解歧見、凝聚共識。

鴻海創辦人郭台銘連署參選總統催化藍白合作可能，柯文哲日前表示，台灣的選舉變成民選皇帝制，贏者全拿，選上總統就隨便搞；因此，包含總統去立法院國情報告並接受政黨質詢、憲政三權分立，政黨領袖都應該坐下談。朱立倫也提出憲政體制改革方向，包括閣揆同意權、總統定期到立法院做國情報告，政府走向責任內閣制。朱在憲改理念的主張，與柯提到的閣揆同意權、總統赴立院國情報告隔空呼應。

朱立倫周三在中常會提出在野合作「堆疊」論，主張要從理念的結合堆疊開始，再到立法院、再到未來總統的選舉，一起團結合作，下架民進黨，有關各政黨合作，國民黨立場很清楚，要結合所有共同理念的朋友。

朱立倫昨表示，在野政黨本來就有共同理念，雙方的確有些共同溝通合作的機會，近日可好好討論公共政策、未來政府體制、兩岸關係要如何發展等議題，這才是民眾最關心的議題。

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