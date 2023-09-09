嘉市後援會成立 賴清德、侯友宜對壘

綠營嘉義市挺賴清德團體分裂，前市長涂醒哲、市黨部主委黃露慧議員、中常委陳茂松及黨籍議員，籌組信賴後援會，明天上午在垂楊國小成立，與拚連任的立委王美惠「信賴之友會」劃清界線；藍營與侯辦下午在民族國小，舉辦婦女、青年挺侯友宜、立委參選人張秀華大會，賴侯明天嘉市對壘。

國民黨市黨部及侯辦明天下午2點半，在民族國小舉辦侯友宜、張秀華婦女、青年後援會成立大會，黨主席朱立倫、侯友宜、市長黃敏惠、立委參選人張秀華，同台造勢演講，婦女團體由張麗卿擔任會長，青年團體蘇芳儀擔任會長。侯友宜下午5點到嘉市天后宮參拜。

上月郭台銘由省商會、嘉市商會動員在嘉市辦餐會，防郭台銘搶票，凝聚藍營團結，營造勝選氣勢，黨部、侯辦、黃敏惠及張秀華，合辦婦女青年後援會，適與與賴清德信賴後援會同一天，引發外界打對台聯想，黨部主委蔡明顯說，時間安排同一天巧合，原借垂楊國小被綠營借走，才改民族國小。

綠營王美惠拚連任，因選舉怨恩內訌，國策顧問黃俊森、小英之友會理事長黃淑英、涂醒哲、黃露慧、陳茂松及議會黨團議員，籌組信賴後援會，議會黨團發表聲明，「與王小姐（王美惠）畫清界線」。王美惠回應，「打虎抓賊親兄弟」，請同志對過去誤解，就此休止，一同齊心面對2024選戰。

信賴後援會未邀王美惠參加，但王美惠說，接到中央黨部組織部邀請，明天是否參加還在評估考量。有人認為去參加，恐遭對方支持人士阻擋，指責難堪，讓大會失焦，但有人主張去參加，免遭誤解對黨不忠。