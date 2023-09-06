獨／賴清德的國家工程隊 朱敬一入列

民進黨總統參選人賴清德今天將舉行「國家希望工程」首場發表會，說明未來國政藍圖，也將首次展現背後產學界政策團隊。包括新境界基金會執行長陳東升、青平台基金會董事長鄭麗君及台灣智庫執行長呂曜志都將到場力挺，另賴清德這兩年多來自組的產學界讀書會成員也會亮相。而學者代表中，包括中研院院士朱敬一。

朱敬一曾經在前總統馬英九時代擔任國科會主委及政務委員，但朱敬一的言論不分黨派，就事論事，被視為馬政府時代相當「有個性」的閣員。

近年來，朱敬一在青平台「願景講堂」開課，青平台也邀請賴清德到場一起討論，朱敬一與賴清德對於時事、政策的探討也逐漸增加。

賴清德擔任民進黨主席之後，一直希望容納跨黨派意見，包括找來和碩科技董事長童子賢擔任新境界智庫副董事長，也曾在民進黨中常會邀請朱敬一以「台灣的民主還少了些什麼」為題進行專案報告，為賴推動的「民主大聯盟」系列首場演講打頭陣。當時朱敬一提醒，希望所有從政者可以體會弱勢者觀點，而不是用自己的觀點分析弱勢者的處境。若能將心比心，板塊移動就比較可能。

朱敬一當時提到，民主大聯盟牽涉到人才、政策、思想的凝聚過程，目前看到比較多的是人才跨黨派尋覓，但如果要走到民主凝聚，除了人才尋覓之外，還有一些東西。聯盟就是凝聚，不只是利益結合的某一次合作，而是有共同目標一起努力，這樣的概念放在當下的形式，也滿適合的。他希望所有從政者，都可以體會弱勢者觀點，而不是用自己的觀點分析弱勢者的處境。若能將心比心，板塊移動就比較可能。

朱敬一當時也提醒賴清德，「將來也會面對很多，尤其副總統可能要選舉，會面對很多住宅、托育、學貸、租稅、疫情下怎麼幫人解決問題，這都需要一個同理心」。

而賴清德聽取報告後則說，為因應國內外情勢之需要，民進黨目前推出民主大聯盟，希望能夠和社會做更多的連結，而連結的對象，也不應該只是選舉的候選人，而應該要有更多的社會有志之士，大家共同團結合作。所以民進黨也從今天開始，推出民主大聯盟系列演講的第一場，感謝朱敬一做第一場先發投手。