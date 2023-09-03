賴清德彰女造勢 引校園中立爭議

民進黨總統參選人賴清德昨在彰化女中大禮堂，參加彰化縣信賴台灣姊妹會成立大會，引發校園中立爭議。藍營批評，以前民進黨要蔣中正銅像退出校園，現在卻在高中禮堂辦造勢。綠營認為，依規定租借場地、付錢，就沒有行政不中立問題。彰化女中表示，校方依規定收場地費，過去也有先例。

這場活動由彰化縣信賴台灣姊妹會總會長黃淑娟號召，她是彰化小英之友會總會長陳永昌妻子、也是彰化前任縣長魏明谷任內的社會處長、彰化女中校友會理事長；現場支持者都手持粉色扇子、穿著「挺台灣」字樣上衣，主辦單位估算人數超過2千人。

國民黨縣議員曹嘉豪說，教育基本法規範「學校不得為政治團體舉辦活動」，賴清德當台南市長時，把蔣中正銅像全部請出校園，現在要選總統卻到校園內造勢；政黨在校園進行政治活動，彰女校友、師生與學生家長未必能認同、甚至會反感。

民進黨縣議員楊子賢指出，外縣市例如台北市，選舉時都會向學校借場地，甚至借操場辦造勢，主要是都會區寸土寸金，找不到適合地點，最重要的是必須依規定租借，不要占學校便宜，就沒有行政不中立的問題。

中部有教師說，如果學生會邀請，或者校友會相關活動，政治人物到校內沒問題，但不能動員學生或教職人員出席；租用學校場地辦政治造勢活動，有付場地費還可接受，但走在灰色地帶，外界觀感不佳。

彰化女中校長陳香妘說，最近剛開學，大禮堂未頻繁使用，校方依場地借用辦法收費，主辦單位有付錢租用；她並未到現場，也沒動員師生參加；早期也有政治人物到彰女辦活動，這次並不是先例。