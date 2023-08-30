黃士修、楊志良是助攻？扣分？爭議纏身恐成郭台銘陣營第一道難關
image source：FB／郭台銘
文／陳彥羽
郭台銘宣布投入2024總統大選，團隊陣容曝光，由重啟核四公投領銜人黃士修擔任競選辦公室發言人、前衛生署長楊志良納入智庫團。但近日兩人爭議纏身，黃士修傳進郭陣營月薪高達45萬元，以及楊志良喊出「沒辦法修理總統蔡英文才家暴」。
楊志良失言惹議 老婆、家暴等關鍵字通通入列
楊志良日前於郭台銘「主流民意大聯盟」新竹造勢場合，喊出「沒辦法修理蔡英文才家暴」引發討論，更在記者會當中表明自己不會道歉。隨後又改口於聲明中指出，對於有經歷過家暴的朋友深感抱歉，不過對於蔡政府造成人民水深火熱，痛苦萬分，絕不道歉。
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/22～2023/08/28）統計調查，楊志良近一週的網路熱門關鍵字，出現「蔡英文、打老婆、家庭暴力、失言」，網友熱議包括，「自殘、水深火熱、鬱卒、傷痛」等等相關議題。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
黃士修傳月薪達45萬 護楊志良槓上王婉諭遭批「曲解是非」
外傳黃士修擔任發言人是郭台銘重金禮聘，醫師杜承哲於臉書寫下，「恭喜黃土條得到郭董45萬月薪，並提醒要注意9月的薪水，會不會6個月之後才匯喔！那時已經選完囉。」對此，黃士修也回應，「要買我的自由，代價很貴很貴，但能用不同籌碼支付。你們可以開始揣測了，我要求的價碼，絕對超出任何人的想像」。
此外，楊志良有關家暴發言，引起時代力量立委王婉諭批評，楊志良身為公眾人物，最不該傳遞仇恨與偏頗的資訊，這種簡化、錯誤的歸因，不僅無法解釋問題，甚至是在合理化家暴。對此，黃士修批評王婉諭「把家暴扯入政治鬥爭」。而王婉諭反嗆，「這種惡意曲解的發言，我絕不能容忍。」
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/22～2023/08/28）統計調查，黃士修近一週的網路熱門關鍵字，出現「土條、發言人、王琬諭」，網友熱議包括，「公投、核四、連署、競選」等等相關議題。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
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