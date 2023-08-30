民調當成工具？侯辦指題目引導 游盈隆否認

台灣民意基金會廿一日公布民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度百分之四十三點四，國民黨總統參選人侯友宜僅百分之十三點六。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲昨舉行記者會，質疑該項民調因「引導式」的題目，產生「預示效果」，造成嚴重偏差。

台灣民意基金會董事長游盈隆回應，侯辦指控完全沒根據、很荒唐，民調百分百專業、客觀、科學；但可理解侯競辦面對選情陷入低潮的心情，對其不禮貌的批評，不予計較。

黃子哲表示，游盈隆做出來的民調中，侯友宜支持度與其他民調結果差距甚大。他並舉政大傳播學院前院長蘇蘅在聯合報的專欄文章，其中即質疑民調題目設計，完全是對賴清德有利的「傾斜版」問題，引導明顯。

文化大學廣告學系主任鈕則勳說，台灣民意基金會這份民調與整體民調趨勢有違，檢視問卷設計題目，可發現題目包括賴清德訪美、美國總統拜登對台提供軍事援助、日本前首相麻生太郎訪台指台灣應做好打仗覺悟，皆有利於賴清德及執政黨的主場優勢建構，提升賴的支持者表態意願。

游盈隆則強調，所做民調是百分之百專業客觀科學的調查，絕不圖利任何一方，也不刻意不利任何一方，這是一貫立場，也是他一路走來直到今天的風格。

游盈隆說，有種心態叫「too bad to be true」，覺得「太糟了一定有問題」，實際上有什麼問題，他們卻講不出來，例如國民黨主席朱立倫指控樣本有問題，卻沒有想想自己有什麼問題。