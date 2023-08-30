「罰站」枯等他致詞 柯郭同框寒暄不到1分鐘

台北市計程車工會昨晚舉辦普度餐會，鴻海創辦人郭台銘及民眾黨總統參選人柯文哲都受邀出席。郭台銘先到場，宛如造勢會場，主持人更高喊「台灣阿銘加油！台灣阿銘凍蒜！」柯文哲在這種「背景音」下抵達現場，還因為郭進場拖延和上台致詞，「罰站」近半小時才上台。

郭台銘致詞後，主持人才邀請「柯主席」上台，柯文哲發言不到五分鐘，下台後直奔主桌，向郭揮手並握手，兩人簡單寒暄。郭台銘對柯文哲說：「有空喝果汁。」柯則回郭：「Long time no see.（好久不見）。」不過，柯文哲握完手，就開始和隔壁的人打招呼，打完招呼就想走，反而是郭台銘用手指敲了柯肩膀兩次，似乎想挽留柯，但最後柯文哲還是說了「掰掰」。兩人互動並不熱絡，寒暄不到一分鐘。

媒體詢問郭台銘，兩人寒暄了什麼？郭反問媒體：「他講話你們沒聽到喔？」主辦單位知道郭台銘喜歡喝奶茶，特地幫他在桌上準備兩杯奶茶，還有果汁和咖啡。媒體詢問郭台銘，「一杯（奶茶）是為柯文哲準備的嗎？」郭說，奶茶是他自己要喝的，「這一杯喝完喝下一杯」。

傳出主辦單位原本安排柯文哲七時到場，郭台銘則是八時到場，結果郭台銘提早一小時到場，還比柯早到，並在全場高喊「台灣阿銘凍蒜」聲浪下進場，儼如自己造勢場。但郭辦回應，行程原訂就是七時抵達，不要以訛傳訛。

柯文哲到場時，支持者一度喊「台灣的選擇柯文哲」，柯急忙示意支持者不要再喊口號。媒體詢問，是否給郭台銘面子？柯沒有正面回應。柯文哲「罰站」約廿五分鐘後終於上台，僅花不到三分鐘就結束致詞，隨即離場，沒有喝下郭台銘提前準備的飲料。

對於郭台銘宣稱參選總統要整合在野，台北市議會民眾黨團總召黃瀞瑩認為，「郭柯配」機會不高，若約喝咖啡，談的目的、前提，應先講清楚。