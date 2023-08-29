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郭台銘選總統 喊GDP倍增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海創辦人郭台銘昨天宣布參選總統，並邀請另外兩位總統參選人侯友宜、柯文哲一起談在野整合。記者曾原信／攝影
鴻海創辦人郭台銘昨天宣布參選總統，並邀請另外兩位總統參選人侯友宜、柯文哲一起談在野整合。記者曾原信／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布投入2024總統大選，他表示，給他四年時間，他會讓台灣從明年起會計年度經濟成長率超過一倍，並發展科技和經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

郭台銘並宣布競選辦公室發言人為黃士修，不過，最受注目的副手人選尚未公開。郭台銘說，給他四年時間，他保證，會為台海帶來未來50年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基。台灣經濟狀況急速衰退，根據行政院主計處最新預估，今年經濟成長率將下修至1.95%，全年「保2」無望。

他說，他懂財經並擁有經營能力，他會建構完整的興利除弊制度，打造最廉能的政府，「新加坡能，台灣一定也能。」他強調，這場選舉必須要把國家拉回和平繁榮的道路上，百工百業才能安心發展，民眾生活才能安居樂業。

郭台銘說，他生在台灣，白手起家，創造世界級企業，他會為台灣拚經濟，讓人民更富有，他保證，將竭盡所能，讓勞保基金及健保基金不會破產，政府會加強補助、充實健保財務。醫界得到公平的報酬，不會血汗過勞，民眾看病也得到更好的待遇和支付。

郭台銘進一步指出，這段時間看不到針對國家願景與公共政策有任何實質的討論，特別是「兩岸和平、國際關係、經濟發展、科技升級」，這些攸關台灣未來前途的決定性方針，至今仍流於空洞的陳述。

因此，他宣布參選總統，並全面展開連署，以取得參選資格，就是要代表主流民意，予以整合藍白兩黨。

郭台銘認為，他在產業圈將近50年歷練，深知台灣各項產業優勢，充分理解產業亟需升級的細節，並具有豐沛的國際視野，深知在AI人工智慧的新時代，台灣該如何轉型成全世界皆倚重的關鍵角色。

他強調，台灣未來的總統需要具有對產業發展的洞察力，也需要有對世界經濟局勢的理解力，更需要有帶領人民走出困局的執行力。這是台灣未來總統迫切需要的領導力，企業家治國的時代來臨了。

郭台銘指出，在幾位總統候選人當中，他是唯一具備經營管理能力的企業家，「放眼台灣政壇，捨我其誰？」因此，他決定參選總統，以實際行動將這場大選主軸拉回，聚焦在國家政策與人民福祉的討論。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 黃士修 新加坡

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