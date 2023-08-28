觀察站／綠能破口 下個未爆彈在哪

民進黨立委賴品妤最近被起底父親賴勁麟是雲豹能源公司董事長，且總共掛名十八家公司負責人，賴勁麟遭藍營猛攻之後辭去董座。雖然民進黨不滿綠能產業遭汙名化，但雲豹長期支援民進黨及民進黨政治人物大筆政治獻金，卻是難以忽略的事實。綿密政商關係被攤在陽光下，讓民進黨總統參選人賴清德二○二四之路又添一大挑戰，民進黨內甚至擔憂下個未爆彈在哪？

賴勁麟因新潮流身分備受矚目，但相關質疑並非現在才存在，二○二○年蔡英文總統競選連任時就已浮出，但當時選舉主旋律是抗中保台，鮮少人注意民進黨與綠能產業間的關聯與奧妙。

民進黨推動「二○二五非核家園」，綠能在民進黨執政多年下，成為特定派系分食的大餅。這幾來，每到民進黨初選，綠能利益都成為黨內互相攻擊素材，內部問題也漸漸外部化，如今不分黨內外都知道民進黨哪些人為了綠能利益你爭我搶，黨內互打，使「不能說的祕密」被揭發。

綠能利益矛盾在二○二二年縣市長選舉浮上檯面。台南發生學甲八十八槍案，主事者直接放話與光電利益有關，隨後英系台南市前議長郭信良、民進黨前中執委郭再欽也牽涉其中，雖兩人發表自清聲明，但台南市議長邱莉莉又因議長選舉涉賄被起訴，讓許多支持者不滿。賴清德民調領先，但不少資深立委憂心國會恐難過半，「台南效應」恐也影響立委選舉。