蔡總統9月出訪非洲友邦史瓦帝尼 侯友宜訪美「鞏固黨內地位」洗刷1標籤

針對總統蔡英文9月5日訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，學者分析固樁非洲唯一邦交國很重要，但也有學者提醒，要注意我國是否過度援助對方；針對侯友宜9月14日訪美，學者則認為，可以讓美國更了解國民黨、協助國民黨洗刷親中名聲，也可更加確立侯友宜在黨內的地位。

訪問非洲具戰略意義

總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文將在9月5日到8日，率團出訪我國的非洲友邦史瓦帝尼王國，出席史國獨立建國55年國慶大典。林聿禪說明，史王恩史瓦帝三世1986年登基以來，已經18度訪台，蔡總統希望藉由此次訪問強化雙邊合作關係，並實地瞭解我國跟史瓦帝尼在公衛醫療等合作計畫執行現況。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲受訪時表示，蔡總統出訪是因為史瓦帝尼的國定紀念日，基於邦交與國際禮儀應邀前往出席，同時也要預防史瓦帝尼遭到中共挖腳。他說，畢竟史瓦帝尼是我國在非洲唯一的邦交國， 形同我國在非洲外交的「四行倉庫」，訪問有助鞏固邦誼，且具有戰略意義。

談判籌碼大幅縮小

政大外交系副教授黃奎博受訪時則說，史瓦帝尼是我國在非洲唯一邦交國，因此進行元首外交更具特別意義，就是要去固樁，而且蔡總統因為邦交國國慶就出訪的情況有點罕見，值得觀察。

他也提到，總統通常訪問都不會空手去，而史瓦帝尼相對需要台灣很多援助，而這些援助是否會因需要維持邦交而不成比例？黃奎博嘆說，以前活路外交就可以維持邦交國數量，但如今邦交國從22個變成13個，而且面臨中國強大金援壓力下，我國與邦交國的談判空間只會愈來愈小。

洗刷親中惡名

無獨有偶，國民黨總統參選人侯友宜也將於9月14日將啟動8天訪美行，侯友宜競辦發言人黃子哲受訪時表示，此次訪美也是「友誼之旅」，將訪問紐約、華府、舊金山，主要是要分享侯友宜對深化台美關係的看法，推動台美實質交流。

對此，黃奎博分析說，侯友宜過去很少去過美國，即使在新北市長任內也是，因此這次過去，有望讓美國行政部門、國會、智庫與僑界對他更熟悉。另外，國民黨過去被黑得很嚴重，被塑造成「親中政黨」的形象，侯此次也可利用總總候選人的身分，宣傳國民黨「親美和陸」的路線進行消毒。

鞏固黨內地位

黃奎博也指出，侯友宜也是目前總統候選人唯一訪問華府的，此次出訪也可透過與美國拉近關係，更確定侯友宜是國民黨推出的總統候選人，不會再有其他變化，此次出訪中央黨部知情，且有協助下，侯友宜的「總統候選人」地位會更加穩固。

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