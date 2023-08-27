快訊

MLB遭指淪政爭幫凶！她翻出蕭美琴挺王建民「出征」洋基隊 惹怒球團

高雄街頭驚見「靈堂」？參選總會長私設大型牌樓 擋交通號誌掀網怒

蔡總統9月出訪非洲友邦史瓦帝尼 侯友宜訪美「鞏固黨內地位」洗刷1標籤

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統蔡英文9月初將訪問史瓦帝尼，學者分析是要固樁非洲唯一邦交。（蔡英文臉書）
總統蔡英文9月初將訪問史瓦帝尼，學者分析是要固樁非洲唯一邦交。（蔡英文臉書）

針對總統蔡英文9月5日訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，學者分析固樁非洲唯一邦交國很重要，但也有學者提醒，要注意我國是否過度援助對方；針對侯友宜9月14日訪美，學者則認為，可以讓美國更了解國民黨、協助國民黨洗刷親中名聲，也可更加確立侯友宜在黨內的地位。

訪問非洲具戰略意義

總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文將在9月5日到8日，率團出訪我國的非洲友邦史瓦帝尼王國，出席史國獨立建國55年國慶大典。林聿禪說明，史王恩史瓦帝三世1986年登基以來，已經18度訪台，蔡總統希望藉由此次訪問強化雙邊合作關係，並實地瞭解我國跟史瓦帝尼在公衛醫療等合作計畫執行現況。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲受訪時表示，蔡總統出訪是因為史瓦帝尼的國定紀念日，基於邦交與國際禮儀應邀前往出席，同時也要預防史瓦帝尼遭到中共挖腳。他說，畢竟史瓦帝尼是我國在非洲唯一的邦交國， 形同我國在非洲外交的「四行倉庫」，訪問有助鞏固邦誼，且具有戰略意義。

談判籌碼大幅縮小

政大外交系副教授黃奎博受訪時則說，史瓦帝尼是我國在非洲唯一邦交國，因此進行元首外交更具特別意義，就是要去固樁，而且蔡總統因為邦交國國慶就出訪的情況有點罕見，值得觀察。

他也提到，總統通常訪問都不會空手去，而史瓦帝尼相對需要台灣很多援助，而這些援助是否會因需要維持邦交而不成比例？黃奎博嘆說，以前活路外交就可以維持邦交國數量，但如今邦交國從22個變成13個，而且面臨中國強大金援壓力下，我國與邦交國的談判空間只會愈來愈小。

洗刷親中惡名

無獨有偶，國民黨總統參選人侯友宜也將於9月14日將啟動8天訪美行，侯友宜競辦發言人黃子哲受訪時表示，此次訪美也是「友誼之旅」，將訪問紐約、華府、舊金山，主要是要分享侯友宜對深化台美關係的看法，推動台美實質交流。

對此，黃奎博分析說，侯友宜過去很少去過美國，即使在新北市長任內也是，因此這次過去，有望讓美國行政部門、國會、智庫與僑界對他更熟悉。另外，國民黨過去被黑得很嚴重，被塑造成「親中政黨」的形象，侯此次也可利用總總候選人的身分，宣傳國民黨「親美和陸」的路線進行消毒。

鞏固黨內地位

黃奎博也指出，侯友宜也是目前總統候選人唯一訪問華府的，此次出訪也可透過與美國拉近關係，更確定侯友宜是國民黨推出的總統候選人，不會再有其他變化，此次出訪中央黨部知情，且有協助下，侯友宜的「總統候選人」地位會更加穩固。

【更多精采內容，詳見

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 蔡英文 史瓦帝尼 非洲 邦交國

延伸閱讀

雲林挺侯大爆滿 侯友宜：產銷要有預警機制 物價應波動調升

獨／陪侯友宜訪美前 夏立言再出訪中國大陸

侯友宜農業政見 卓冠廷：已經不只草包了

侯友宜抵張榮味家 兩人燦笑握手 朱立倫：我們先好好吃餐飯

相關新聞

郭、柯、侯整合有望？ 竹市議長：只要坐下來談就有機會

鴻海集團創辦人郭台銘今天下午現身新竹市參加「主流民意大聯盟」，並強調自己沒有政黨、政治包袱，要用畢生經驗和台灣共同面對關...

蔡總統9月出訪非洲友邦史瓦帝尼 侯友宜訪美「鞏固黨內地位」洗刷1標籤

針對總統蔡英文9月5日訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，學者分析固樁非洲唯一邦交國很重要，但也有學者提醒，要注意我國是否過度援助對方；針對侯友宜9月14日訪美，學者則認為，可以讓美國更了解國民黨、協助國民黨洗刷親中名聲...

雲林挺侯大爆滿 侯友宜：產銷要有預警機制 物價應波動調升

國民黨雲林縣黨部今在虎尾廳舉辦「雲林上場台灣更好─挺侯大會」，來自20鄉鎮市，超過千名支持者擠爆現場。國民黨總統參選人侯...

拚都更 賴清德允檢討都更容積率讓大家蓋更高

民進黨副總統參選人賴清德今27日下午出席全國不動產產業挺賴清德後援會，對於都更速度太慢，他認為有都更後分回房子坪數減少、...

守護主權 賴清德：台灣土地是2350萬人的

民進黨副總統參選人賴清德今27日下午出席全國不動產產業挺賴清德後援會，他在致詞時除細數他的居住政策，更在最後強調，這場選...

獨／陪侯友宜訪美前 夏立言再出訪中國大陸

國民黨副主席夏立言繼今年2月訪陸、6月代表國民黨參加海峽論壇後，8月底再度啟程前往大陸參訪。國民黨指出，夏立言8月28日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦