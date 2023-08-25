賴：主權先守住 對等與陸交流

陸委會昨宣布九月起恢復第三類陸客來台觀光，另規畫開放中國大陸團客來台以及我國團客赴陸，初期每日限額兩千人次，視中方回應，確定實施日期。不過旅遊業者直言，每日兩千個名額根本不夠，希望多爭取名額，九月十五日升格觀光署時宣布開放，將是最好的時間點。

對於陸委會昨天宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，民進黨總統參選人賴清德昨天接受「年代向錢看」專訪也透露決策過程，他表示，他近期因為聽到不少旅遊公會反映的意見，有反映給蔡英文總統、行政院長陳建仁及陸委會主委邱太三。賴清德說，主權一定要先守護住，然後在對等尊嚴的前提之下，很樂意能夠跟中國交流往來。

多次呼籲兩岸觀光旅遊盡速解封的商總理事長許舒博認為「不無小補」，每天兩千人是先試試水溫。不過，他也說，現在兩岸的航點都還未恢復直飛，機票價格也偏高，因此大陸民眾來台旅遊的意願高不高，這會是一個問題。

不久前陸方宣布第三波開放公民團體旅遊國家，卻獨漏台灣，加上我方遲未解除赴陸禁團令，讓旅行業一度醞釀上街頭。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，解除赴陸禁團令已經講很久了，如今政府釋出規畫善意雖有走出一小步，但若屆時陸方未回應，擔心我方又藉此卡住旅遊業，建議選在九月十五日升格觀光署時宣布開放。

此外，他也說，觀光局初步規畫開放陸籍團客來台、台灣旅行社組團赴陸，每日各限制兩千人，但數量根本不夠，大概不到半天就會額滿，希望多爭取一些名額。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，雖有幾十萬名大陸人士旅居海外，但第三類陸客，疫情前平均每年僅八萬至九萬人次來台，每天約兩、三百人，這樣的開放是象徵大於實質意義，且第三類陸客來台有八成都停留在雙北，最多停留七天，對中南部及花東觀光沒有幫助。