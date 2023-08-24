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蔡英文：沒823就沒台灣 侯友宜：全力避免戰爭

聯合報／ 記者蔡晉宇張睿廷蔡家蓁／金門報導
八二三追思祭悼典禮昨在金門太武山公墓舉行，蔡英文總統（左）、國民黨總統參選人侯友宜（右）同台，大批媒體在祭祀區只見侯友宜先到現場，數分鐘後，蔡總統抵達，蔡、侯現場僅眼神交會，未交談握手，被解讀「冷互動」。 但據了解，蔡、侯在簡報區時既有彼此寒暄、也有相互握手，蔡總統主動對侯輕聲說「辛苦了」，侯也笑著回應。記者林澔一／攝影
八二三追思祭悼典禮昨在金門太武山公墓舉行，蔡英文總統（左）、國民黨總統參選人侯友宜（右）同台，大批媒體在祭祀區只見侯友宜先到現場，數分鐘後，蔡總統抵達，蔡、侯現場僅眼神交會，未交談握手，被解讀「冷互動」。 但據了解，蔡、侯在簡報區時既有彼此寒暄、也有相互握手，蔡總統主動對侯輕聲說「辛苦了」，侯也笑著回應。記者林澔一／攝影

八二三戰役勝利六十五周年追思祭悼典禮，昨天在金門太武山公墓舉行。蔡英文總統擔任主祭者，並和八二三參戰官兵及遺族代表共進午餐。蔡總統表示，如果沒有當年八二三的勝利，就沒有今天的台灣，希望八二三的精神，能繼續伴隨著官兵同仁，守護家園，守住所珍視的價值。

「戰火無情，戰爭，絕對沒有贏家！」國民黨總統參選人侯友宜昨天也以新北市長身分，到金門參加八二三公祭暨追思活動，他感謝所有國軍將士用生命捍衛中華民國、守護台澎金馬家園；侯友宜並保證，要盡一切可能避免戰爭，讓兩岸關係和緩，維持台海和平穩定，確保國家安定、繁榮永續。

鴻海集團創辦人郭台銘也在金門向對岸喊話，呼籲北京當局不要低估台灣人民浴血奮戰的決心，務必停止對台文攻武嚇；處理兩岸問題，唯有透過和平手段，方能取得民心，創造兩岸人民最多的共同利益。

蔡總統指出，六十五年前，就在金門島上，遭受了數十萬發密集的砲彈轟擊；紀念八二三勝利的同時，務必要記得，今天的穩定、繁榮，都是來自於一群護國英雄，以及每一位為了守護家園而犧牲的英烈們。她再次強調，政府致力維護台海和平穩定的立場非常堅定；要維護和平，必先強大自己，因此要持續落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。

侯友宜與金門縣前縣長楊鎮浯、立委陳玉珍等人共同出席公祭暨追思活動。他表示，金門的戰地歷史，正是凸顯和平的無價與珍貴；他要讓金門成為台海和平與繁榮的象徵，一定全力以赴，打造金門成為「兩岸經貿示範區」，並穩定民生需求、升級基礎建設。

郭台銘曾在金門當兵，他昨早戴著國旗帽登太武山，在「毋忘在莒」大石前停留，感嘆經過半世紀，兩岸竟又回到兵凶戰危狀態。

民進黨主席、總統參選人賴清德雖沒到金門，但在民進黨中常會表示，八二三這一天，對「中華民國台灣」來說，是意義重大的日子；他感謝國軍與金門人的付出，並認為維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，中國必須正視中華民國台灣民主自由的生活方式。

鴻海創辦人郭台銘昨在金門太武山，秀出五十三年前服兵役時的照片。記者林澔一／攝影
鴻海創辦人郭台銘昨在金門太武山，秀出五十三年前服兵役時的照片。記者林澔一／攝影

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