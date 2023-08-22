賴神爭總統／賴清德「出訪」好感度飆新高 「不會讓戰爭發生」聲量衝第一
image source：FB／賴清德
文／陳宣懿
副總統賴清德出訪巴拉圭過境紐約舉行僑宴，引發中國僑民不滿，一大群人舉牌集結抗議，更強調中國擁有台灣。然而，現場記者詢問對方「比較喜歡哪個總統參選人」，抗議者突語無倫次說，「台灣沒有總統的」、「中國沒有台灣」。外傳中國動員走路工，中國僑民則回應，大家都是自發性而來。
賴清德稱「不會讓戰爭發生」 飆聲量最高點
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/15～2023/08/13）統計調查，賴清德近一個月聲量最高點出現在8月8日，共6萬8,101筆聲量。對於在野黨稱「票投民進黨，青年上戰場」，賴清德回應，「我不會讓戰爭發生。」對此，有網友表示，「戰爭不是你決定的吧」、「真是賴神」。
聲量第二高，其中最高點出現在7月16日，共5萬971筆討論。賴清德缺席716凱道遊行遭質疑，民進黨表示，遺憾遊行成政治秀場。有網友認為，「（民進黨）不願面對執政無能問題，就乾脆醜化反應問題的遊行」；另外有人表示，「為什麼要去幫對手造勢？」。另一個聲量高點出現在8月2日，共3萬8,996筆討論。賴清德因2個兒子都在美國求學工作，孫子也在美國出生，被戲稱為「美國阿公」。賴清德表示，雖然兒子們都在美國讀書，但小兒子已回台，大兒子學成後也會回台，希望能為家鄉盡一份心力。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
賴清德出訪好感度提高 網友刷一排留言：台灣加油
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/15～2023/08/13）統計調查，賴清德近一個月好感度最高點出現在8月12日，好感度比值達到0.6。當天賴清德出發前往巴拉圭，他表示會透過這次出訪，讓國際社會了解台灣堅持民主、自由。不少網友留言表示，「賴副總統加油」、「信賴台灣，邁向國際，台灣加油」。而賴清德好感度最低點出現在7月15日，好感度比值僅0.34。當天賴清德表示，九二共識就中國的定義就是一個中國原則，完全沒有中華民國的空間。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月15日至2023年08月13日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴清德』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
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