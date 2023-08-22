賴神爭總統／賴清德「出訪」好感度飆新高 「不會讓戰爭發生」聲量衝第一

image source：FB／賴清德

文／陳宣懿

副總統賴清德出訪巴拉圭過境紐約舉行僑宴，引發中國僑民不滿，一大群人舉牌集結抗議，更強調中國擁有台灣。然而，現場記者詢問對方「比較喜歡哪個總統參選人」，抗議者突語無倫次說，「台灣沒有總統的」、「中國沒有台灣」。外傳中國動員走路工，中國僑民則回應，大家都是自發性而來。

賴清德稱「不會讓戰爭發生」 飆聲量最高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/15～2023/08/13）統計調查，賴清德近一個月聲量最高點出現在8月8日，共6萬8,101筆聲量。對於在野黨稱「票投民進黨，青年上戰場」，賴清德回應，「我不會讓戰爭發生。」對此，有網友表示，「戰爭不是你決定的吧」、「真是賴神」。

聲量第二高，其中最高點出現在7月16日，共5萬971筆討論。賴清德缺席716凱道遊行遭質疑，民進黨表示，遺憾遊行成政治秀場。有網友認為，「（民進黨）不願面對執政無能問題，就乾脆醜化反應問題的遊行」；另外有人表示，「為什麼要去幫對手造勢？」。另一個聲量高點出現在8月2日，共3萬8,996筆討論。賴清德因2個兒子都在美國求學工作，孫子也在美國出生，被戲稱為「美國阿公」。賴清德表示，雖然兒子們都在美國讀書，但小兒子已回台，大兒子學成後也會回台，希望能為家鄉盡一份心力。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賴清德出訪好感度提高 網友刷一排留言：台灣加油

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/15～2023/08/13）統計調查，賴清德近一個月好感度最高點出現在8月12日，好感度比值達到0.6。當天賴清德出發前往巴拉圭，他表示會透過這次出訪，讓國際社會了解台灣堅持民主、自由。不少網友留言表示，「賴副總統加油」、「信賴台灣，邁向國際，台灣加油」。而賴清德好感度最低點出現在7月15日，好感度比值僅0.34。當天賴清德表示，九二共識就中國的定義就是一個中國原則，完全沒有中華民國的空間。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月15日至2023年08月13日。