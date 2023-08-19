新聞幕後／侯友宜3吃閉門羹 豪宅前尷尬枯等

鴻海創辦人郭台銘前晚引用「三隻小豬」故事，邀國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「一起坐下來喝咖啡」。侯友宜昨自曝曾三次親自登門拜訪郭台銘，但不得其門而入；郭則說「過去就讓它過去」。事實上，這「不得其門而入」，都是侯親自到郭台銘信義區豪宅登門求見，警衛通報、沒有下文，侯友宜再傳簡訊給郭、依舊石沉大海。侯為見郭台銘，三度尷尬枯等，吃閉門羹。

五月十七日國民黨徵召侯友宜參選總統時，郭台銘曾在臉書寫，會信守承諾支持侯勝選，卻從此對侯不讀不回。侯打電話不通、傳簡訊不回。當黨內認為侯「腰不夠軟」時，侯早已三度到郭家登門拜訪，也傳出侯都在一樓大廳枯等。親郭人士直言「不可能」，郭從五月十八日就已切斷朱立倫、侯友宜、國民黨秘書長黃健庭聯繫管道，車輛進出郭宅都會經過警衛，經通報屋主同意才能駛入；至少從未聽郭提起過。

郭侯曾在七月受邀出席台東全國地方正副議長餐敘時，侯說，他曾以各種形式想約郭見面，「卻不得其門而入」；郭則說「從台灣頭來到台灣尾才見得到面」，還說他開專機來台東、遇上演習不能過夜，「不然就送侯市長回去」。最後也一如郭柯的「海誓山盟」，不過就是場面話。

郭台銘前晚邀柯侯喝咖啡，若說是「遞出橄欖枝」恐怕是大錯特錯。郭通篇談話中，仍是強調在他主張的「主流民意大聯盟」框架下，說白了，就是要柯侯挺他當老大，支持選總統。侯柯前晚未回應，顯然也是看穿郭的不懷好意。

郭台銘和侯友宜至今沒有惡言相向，對侯來說仍是「有機會就見面」。但邀喝咖啡是否又是一場「昨暝歹勢」，套句日前立法院前院長王金平和侯友宜見面時，王金平所說，勸退郭台銘要有兩個條件，「錢和情」，但「錢郭有、情沒有，沒轍」。