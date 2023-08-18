柯文哲稱遭低劣偽造陷害 民眾黨報案

副總統賴清德過境美國，前晚部分媒體收到一封名為「錄音檔！柯Ｐ揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，內有五十八秒錄音檔，稱是民眾黨總統參選人柯文哲批評賴訪美行程。柯昨受訪說，「實在是偽造得太爛了，這個世界上惡劣的事情太多了」，此風不可長。

民眾黨也澄清是惡意抹黑，意圖誤導大眾，昨下午前往台北市調處檢舉。

十六日晚間七時許，不少媒體記者收到「錄音檔！柯Ｐ揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，郵件內文指稱錄音檔是八月第一周民眾黨內部會議中柯文哲的部分錄音。

附件的五十八秒錄音檔，一名男子講述「賴清德訪美聲勢浩大，是因誤每個人去就可以領八百元…」，又指「公款聘用支持者演員」、「故意延期ＢＴＡ」等。據查，不同記者收到的寄件信箱大多不同，至少超過十個不同來源。

柯文哲昨回應，選舉到了，奇奇怪怪的事愈來愈多，ＡＩ也愈來愈厲害，影像、聲音都可以造假，此風不可長，中央黨部已去報案，看到底是誰做的。

民眾黨發言人李頂立表示，這不是民眾黨內部會議的對談內容，這是惡質的抹黑行為，目前不確定散布黑函的來源跟變造音檔者是誰，希望選舉能回歸乾淨公正透明。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，錯假訊息不僅對執政黨造成傷害，也對在野黨造成一度傷害，鼓勵柯陣營報警處理，讓打詐國家隊跟警政單位協助處理，避免錯假訊息擾亂台灣選舉。

賴清德此行，網路上有不少假訊息流竄。外交部發言人劉永健昨表示，十六日下午出現一連串惡意破壞台巴邦誼的假訊息，目的無非是破壞政府威信、分化社會，要打擊邦交、損壞台美關係。外交部日前已向內政部刑事警察局報案，偵辦進度應由警方說明。