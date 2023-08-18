聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲稱遭低劣偽造陷害 民眾黨報案

聯合報／ 記者林縉明林銘翰陳熙文王燕華王思慧／連線報導
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／本報資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／本報資料照片

副總統賴清德過境美國，前晚部分媒體收到一封名為「錄音檔！柯Ｐ揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，內有五十八秒錄音檔，稱是民眾黨總統參選人柯文哲批評賴訪美行程。柯昨受訪說，「實在是偽造得太爛了，這個世界上惡劣的事情太多了」，此風不可長。

民眾黨也澄清是惡意抹黑，意圖誤導大眾，昨下午前往台北市調處檢舉。

十六日晚間七時許，不少媒體記者收到「錄音檔！柯Ｐ揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，郵件內文指稱錄音檔是八月第一周民眾黨內部會議中柯文哲的部分錄音。

附件的五十八秒錄音檔，一名男子講述「賴清德訪美聲勢浩大，是因誤每個人去就可以領八百元…」，又指「公款聘用支持者演員」、「故意延期ＢＴＡ」等。據查，不同記者收到的寄件信箱大多不同，至少超過十個不同來源。

柯文哲昨回應，選舉到了，奇奇怪怪的事愈來愈多，ＡＩ也愈來愈厲害，影像、聲音都可以造假，此風不可長，中央黨部已去報案，看到底是誰做的。

民眾黨發言人李頂立表示，這不是民眾黨內部會議的對談內容，這是惡質的抹黑行為，目前不確定散布黑函的來源跟變造音檔者是誰，希望選舉能回歸乾淨公正透明。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，錯假訊息不僅對執政黨造成傷害，也對在野黨造成一度傷害，鼓勵柯陣營報警處理，讓打詐國家隊跟警政單位協助處理，避免錯假訊息擾亂台灣選舉。

賴清德此行，網路上有不少假訊息流竄。外交部發言人劉永健昨表示，十六日下午出現一連串惡意破壞台巴邦誼的假訊息，目的無非是破壞政府威信、分化社會，要打擊邦交、損壞台美關係。外交部日前已向內政部刑事警察局報案，偵辦進度應由警方說明。

2024選舉 2024總統選舉 假訊息 柯文哲 賴清德 台美關係 劉世芳

延伸閱讀

神秘音檔仿柯文哲批賴清德訪美 調查局立案擬祭1招釐清

【重磅快評】侯柯死亡交叉搶老二 賴清德笑著割韭菜

結盟花蓮議長？柯文哲與張峻開便當會 張妻接柯女力後援會長

本周日凱道還路於民大遊行 柯文哲排開行程將親自出席

相關新聞

賴、柯、侯能源政見 環團評不及格

二○二四總統大選衝刺，藍綠白陣營總統參選人陸續拋出能源政見。不過，環團批評三黨參選人的能源政見都不及格，應補考，但肯定國...

郭台銘邀喝咖啡談整合 侯友宜、柯文哲未回應

鴻海創辦人郭台銘昨晚參加「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」晚宴，致詞時以「三隻小豬」的故事為例，邀請民眾黨總統參選人柯...

柯文哲稱遭低劣偽造陷害 民眾黨報案

副總統賴清德過境美國，前晚部分媒體收到一封名為「錄音檔！柯Ｐ揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，內有五十八秒錄音檔，稱是民眾黨...

郭台銘邀喝咖啡談合作 侯友宜、柯文哲均暫無回應

鴻海創辦人郭台銘今天引用三隻小豬的故事，呼籲在野合作，並表示要邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜參加主流...

神秘音檔仿柯文哲批賴清德訪美 調查局立案擬祭1招釐清

有媒體收到神秘音檔，內容為民眾黨主席柯文哲批評副總統賴清德訪美，民眾黨發言人李頂立今天為此赴調查局台北市調處提出檢舉。調...

全台首座侯友宜聯合看板曝光 雲林縣長張麗善：沒有分裂本錢

雲林縣縣長張麗善今天在西螺街頭掛設全台第一面與總統參選人侯友宜的聯合看板，也是全台首位與國民黨總統參選人設置聯合看板的地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦