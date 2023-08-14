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曾銘宗籲黨內 勿挺郭台銘獨立參選

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
國民黨立院黨團總召曾銘宗。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召曾銘宗。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘還沒宣布獨立參選總統，但近期動作頻頻，上周已分別在屏東、苗栗舉辦兩場「主流民意大聯盟」造勢活動。郭並規畫廿三日參加金門八二三砲戰紀念日活動，廿二日將提前抵達金門，參加「主流民意大聯盟金門場」造勢。

國民黨籍苗栗縣前縣長徐耀昌在「主流民意大聯盟」苗栗場脫口「下架國民黨」，引發黨內軒然大波。國民黨考紀會主委黃怡騰表示「願聞其詳」，國民黨主席朱立倫也說，考紀會嚴正處理；國民黨立委陳玉珍日前公開挺郭，是否會出席金門造勢場，引發後續關注。

國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天受訪，呼籲所有國民黨從政同志，「不要支持郭台銘獨立參選」。曾銘宗表示，據他的理解，很多議長、從政同志都不支持郭台銘獨立參選。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 考紀會 陳玉珍 曾銘宗

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曾銘宗呼籲不要支持郭台銘參選 強調很多議長不支持

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