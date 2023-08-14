侯友宜批對手：一個挺台獨 另一個出張嘴

國民黨總統參選人侯友宜昨訪高雄，除與立法院前院長王金平、南部立委參選人早餐會，並參加千人團結相挺大會，侯批對手「一個支持台獨、沒為台灣做什麼事，另一個只出一張嘴」，並批民進黨兩岸問題處理不好，內政弊案叢生，亂花錢沒有財政紀律，債留子孫，「高達六成多民意要下架民進黨」，兩岸瀕臨戰爭危機，他參選最大理由就是守護台灣。

王金平說，侯友宜是南部囝仔，南部是侯的家鄉，各立委參選人都建議侯應該多回南部走動、多接觸就有感情，大家會更疼惜與支持。

侯友宜與三民區里長座談時，高舉雙手呼籲里長支持「正港在南部長大的囝仔」。侯強調，他一生都奉獻給台灣，現在檯面上的總統參選人，一個只支持台獨，另一個只出一張嘴，請大家支持他，用公平正義繼續往前打拚，贏回台灣精神。

千人團結相挺大會，侯由黨主席朱立倫、副主席黃敏惠等人陪同大進場，現場旗海飄揚，湧入近二千名支持者，支持者加油聲震天、凍蒜聲不斷，不少人開心表示「看見勝選希望」。

「小雞挺母雞、母雞帶小雞。」朱立倫致詞時先為侯友宜抱屈，指五月以最公平民調，加上所有縣市長、立委和立委提名人意見決定徵召侯友宜，但民進黨掌握媒體不斷抹黑打壓；他直言「侯是五星市長，被講到完全沒價值」，呼籲齊心支持用生命為台灣打拚的侯友宜。

侯友宜在台上接下農民交付的扁擔，再次強調「身為南部囝仔」，過去幾十年他當警察，用生命顧人民安全，現在他參選總統是要全力守護台灣，這也是他參選最大理由。

侯友宜怒批民進黨選舉都是「奧步」，不斷抹黑造謠，把餵葯搞成餵毒，最後成烏龍案，賴清德也不道歉；「ㄅㄧㄤ ㄅㄧㄤ」案是講光電弊案、至今未水落石出，民進黨弊案實在太多、算也算不完，他如當選總統，要成立特偵組一條一條算清楚，還給人民公平正義。