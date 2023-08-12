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重申比照副總統過境慣例 美國務院：賴清德將會晤羅森柏格

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重申比照副總統過境慣例 美國務院：賴清德將會晤羅森柏格

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
副總統賴清德將過境美國，美國國務院11日表示，賴會比照副總統過境慣例會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。圖為羅森柏格（右）今年6月二度訪台與賴清德（左）會面。圖／聯合報系資料照片
副總統賴清德將過境美國，美國國務院11日表示，賴會比照副總統過境慣例會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格。圖為羅森柏格（右）今年6月二度訪台與賴清德（左）會面。圖／聯合報系資料照片

副總統賴清德過境美國訪問巴拉圭前夕，有媒體報導美國在台協會AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）不會接機和參與僑宴，美國國務院11日表示，賴清德會比照副總統過境慣例會晤羅森柏格。

針對賴清德出訪前夕，解放軍在東海展開軍事演習，國務院發言人以背景說明方式告訴本報記者，台灣高層的過境是個人的且非官方的，這都不是新的；過境符合美國長期以來的做法，符合美台非官方關係的本質，且符合美國不變的「一個中國」政策。

發言人表示，美國對台灣的做法在過去數十年來、歷任政府均保持一致，美國有長期的、基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的一中政策；美國反對兩岸任一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸歧見。

【中央社華盛頓11日專電】

副總統賴清德即將啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並將過境美國。對此，美國國務院重申，賴清德過境符合台灣副總統過境慣例與美台長期非官方關係，美國一中政策不變。

總統蔡英文指派賴清德擔任特使，率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮；訪團預計12日啟程，18日返台，期間過境紐約與舊金山。

美國國務院發言人以背景說明方式回覆中央社郵件詢問表示，台灣高階官員過境美國符合長期慣例、美國與台灣非官方關係，以及美國的一個中國政策，這一政策不變。賴清德過境符合副總統過境慣例。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月17日在國務院發表談話時表示，考量飛行距離，過境為依循慣例作法；過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。

不過，針對中國將在賴清德過境美國期間進行軍事演習一事，美國國務院並未回應。

在賴清德即將出訪前夕，中國海事局宣布，自北京時間12日中午至14日下午，將在東海軍事演習。

為歡迎賴清德過境美國，包括華府、波士頓、芝加哥等地台灣之友、賴清德之友與信賴後援會連袂在華盛頓時報（The Washington Times）刊登廣告。廣告指出，台灣是美國長期夥伴，共享自由、人權與民主價值觀。台美在蔡總統與賴副總統領導下，成為更加緊密的經濟、貿易與安全夥伴，努力維護台海與印太區域和平穩定。

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