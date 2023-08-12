賴清德過境美國傳AIT主席不接機 總統府未回應

副總統賴清德將出訪巴拉圭並過境美國，往返過境紐約及舊金山，根據規畫，賴清德這次在美國將低調，但僑宴會公開，在美國期間也會與兩黨政要視訊或通話，並在行程空檔與部分人士見面。至於昨天有媒體報導，傳出美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格不接機、不會出席僑宴，總統府對此沒有回應。

二○一一年副總統蕭萬長出訪巴拿馬、巴拉圭，過境美國紐約時，美國在台協會理事主席薄瑞光親上機迎接，美方禮遇通關，由警車開道赴旅館；二○一六年副總統陳建仁出訪多明尼加，過境美國紐約。美國在台協會執行理事唐若文接機；二○二二年賴清德出訪宏都拉斯，ＡＩＴ主席莫健親自登機迎接。

對於美方接待規格、美國官員與賴清德的互動為何。黨政高層說，許多事與外界猜測的不一定一致，答案等賴清德到達美國之後便會揭曉。

據了解，這次過境安排從七月初開始協商，地點先由我方提出，選擇東西岸兩大城除了符合我國元首及副元首歷年過境追求的舒適、便利、安全、尊嚴原則，一方面也是選擇在台僑較多的地區舉辦僑宴，回應台僑支持。

賴清德正處競選期間，這次雖以副總統身分出訪，屬公務行程，但對美國當地挺賴組織來說，已經等了數年，別具意義，而賴選擇快去快回的「鐵人行程」，一方面也是體諒美方在競選期間，必須對所有政黨的總統參選人保持原則一致，因此行程盡量簡單。